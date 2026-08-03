Un sangriento asesinato sacudió a la provincia de Chaco durante este domingo por la mañana. La principal sospechosa del brutal crimen es Victoria Luz Cantero, una joven acusada de haber apuñalado en el tórax a su propio novio en medio de una violenta discusión que tuvo un trágico y fatal desenlace.

La víctima fue identificada oficialmente como Matías Julián Álvarez Guardia, de 29 años. Según informaron las fuentes de la investigación, el joven ingresó de urgencia al Hospital Julio C. Perrando con una grave herida de arma blanca. Había sido trasladado hasta allí por su propio cuñado, Facundo, quien es amigo suyo y hermano de la acusada. Pese a los intensos esfuerzos médicos en el quirófano, Álvarez falleció horas más tarde por un shock hipovolémico que derivó en un paro respiratorio.

El entorno íntimo de la pareja reveló que ambos mantenían una relación profundamente conflictiva y atravesada por reiterados episodios de agresividad. Familiares del fallecido aseguraron a los medios locales que la víctima ya había sufrido hechos de violencia previos, donde la joven le llegó a destrozar el parabrisas del auto, lo arañaba y lo golpeaba frente a sus propios conocidos. De hecho, la familia le había advertido reiteradas veces que "era peligrosa" y debía alejarse.

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Tras confirmarse el terrible deceso, la hermana de Matías utilizó sus redes sociales para exigir justicia mediante un mensaje sumamente desgarrador: "Lo mató sin compasión. No se pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel. Sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera". Actualmente, la joven detenida fue trasladada a la sede judicial y quedó a disposición de la fiscal Ana González de Pacce, enfrentando cargos formales por el delito de homicidio agravado.