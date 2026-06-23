Un estremecedor caso mantiene en vilo a Colombia. Natalia Villalba Angarita, una mujer de 36 años oriunda de Cúcuta, fue encontrada muerta dentro de una maleta en un departamento de alquiler temporal ubicado en el exclusivo edificio Morph Chicó, en el norte de Bogotá.

El espeluznante hallazgo ocurrió cuando personal de limpieza ingresó al inmueble tras finalizar el tiempo de la reserva. Lo que parecía una rutina habitual terminó convirtiéndose en una escena de horror. Al entrar al baño, los trabajadores encontraron una valija gris y, al abrirla, descubrieron el cuerpo de la mujer. De inmediato dieron aviso a las autoridades.

La noticia provocó una enorme conmoción y dio inicio a una compleja investigación encabezada por la Fiscalía General y el CTI, que trabajan para reconstruir las últimas horas de la víctima.

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Según las primeras averiguaciones, Natalia había alquilado el departamento el pasado 3 de junio y posteriormente decidió extender su estadía hasta el 21 de junio. Sin embargo, nadie imaginó el desenlace que terminaría conmocionando al país.

Los investigadores pusieron la lupa sobre dos ciudadanos extranjeros que estuvieron con la mujer durante su permanencia en el inmueble. El primero es un estadounidense que la acompañó durante los primeros días del hospedaje. El segundo es un ciudadano británico que ingresó al departamento el 17 de junio y permaneció allí durante aproximadamente un día.

Ambos son considerados personas de interés dentro del proceso, y las autoridades trabajan intensamente para determinar su ubicación y esclarecer qué ocurrió puertas adentro del apartamento.

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Entre las pruebas recolectadas figuran registros de cámaras de seguridad del edificio, elementos hallados en el lugar y dos pasaportes pertenecientes a la víctima. Mientras tanto, Medicina Legal avanza con los estudios correspondientes para determinar las causas y circunstancias exactas de la muerte.

La investigación se desarrolla bajo absoluto hermetismo, mientras crecen los interrogantes alrededor de uno de los casos más impactantes de las últimas semanas. La secuencia de los hechos, la presencia de ciudadanos extranjeros y el aterrador descubrimiento dentro de una maleta convirtieron el caso de Natalia Villalba Angarita en un misterio que mantiene en vilo a Colombia.