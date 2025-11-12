Dos hombres, de 70 y 78 años respectivamente, fallecieron en diferentes epidosios ocurridos en las inmediaciones del Inalpi Arena, predio donde se llevan a cabo las finales ATP en Turín y, según se informó, los hechos no estuvieron relacionados.

Ambos episodios sucedieron el pasado lunes y, según se dio a conocer, el primero de los hombres se descompensó frente a la Fan Village en la Piazza d’Armi, cerca del citado predio, mientras que el segundo se desmayó en las tribunas durante el partido que disputaban el italiano Lorenzo Musetti y el estadounidense Taylor Fritz.

Los medios italianos afirmaron que los dos hombres fueron asistidos de inmediato por los equipos de emergencia y trasladados al Hospital Molinette, pero murieron poco después de su llegada debido a que el estado de ambos era crítico.

En tanto, las autoridades salieron a aclarar que los dos episodios no tenían relación entre sí y que no afectaron el desarrollo del torneo, que continuó con normalidad.