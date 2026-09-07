El automovilismo español está de luto. Pablo Amorós murió ayer después de sufrir un grave accidente durante una carrera de la GTI Trophy en el Circuito de Monteblanco, en Huelva. La noticia generó una profunda conmoción entre los integrantes del ambiente motor, que despidieron a uno de los pilotos amateurs con mayor experiencia en las pistas españolas.

Amorós competía en la GTI Trophy, una categoría monomarca en la que todos los participantes utilizan Volkswagen Golf IV GTI preparados especialmente para competir en circuitos. La jornada terminó de la peor manera cuando el piloto sufrió un violento accidente durante la carrera.

🇪🇸 Spanish racing driver Pablo Amorós was killed after losing his brakes and slamming into another race car during a GTI Trophy race at the Monteblanco Circuit in Huelva, Spain, on September 6.



Amorós died from injuries sustained in the crash. 🕊️ pic.twitter.com/L4e7TaHlmk — DJ CandyMan (@DrCandymn) September 7, 2026

Las primeras informaciones indican que el hecho ocurrió en la curva 1, después de un relanzamiento de la competencia. Según las imágenes disponibles de la transmisión, el auto de Amorós llegó a ese sector a una velocidad muy elevada y no pudo detenerse a tiempo. El Golf terminó impactando contra otro vehículo.

El otro piloto involucrado también tuvo que ser atendido inmediatamente por los servicios médicos que se encontraban en el circuito. Sin embargo, para Amorós las consecuencias fueron fatales.

Por el momento, las causas exactas del accidente continúan bajo investigación. Las imágenes de la transmisión hacen presumir que podría haber existido algún tipo de inconveniente mecánico en el Volkswagen Golf de Amorós, aunque todavía no existe una confirmación oficial que determine qué ocurrió.

La investigación deberá establecer si una falla en el vehículo provocó que el piloto llegara a la primera curva sin poder reducir la velocidad o si existió algún otro factor que desencadenó el accidente.

El episodio ocurrió en el Circuito de Monteblanco, ubicado en La Palma del Condado, Huelva, uno de los escenarios habituales de distintas competencias y actividades vinculadas al automovilismo español.

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La trayectoria de Pablo Amorós

Más allá de su participación en la GTI Trophy, Pablo Amorós era un piloto con una larga relación con el mundo del motor. De profesión abogado, competía como amateur y afrontaba las carreras con una pasión que lo llevó a participar en diferentes disciplinas a lo largo de los años.

También tenía experiencia en rally y pruebas todoterreno, donde consiguió buenos resultados. En los circuitos, en tanto, había participado en categorías como la Copa Kobe y otras competencias de turismos.

Uno de los escenarios en los que más se lo recordará es el Circuito del Jarama, donde era habitual verlo al volante. Su presencia en distintas categorías y campeonatos le permitió construir una extensa trayectoria dentro del automovilismo amateur español.

La despedida de la GTI Trophy

La organización de la GTI Trophy confirmó la muerte del piloto poco después del accidente y expresó su profundo dolor por lo ocurrido.

“Desde la organización del GTI Trophy lamentamos profundamente comunicar el fallecimiento del piloto Pablo Amorós durante el transcurso de la carrera celebrada hoy en el Circuito de Monteblanco (Huelva)”, comunicó el campeonato.

Además, la organización envió sus condolencias a los familiares y allegados del piloto y manifestó su apoyo a todos sus seres queridos en este momento.