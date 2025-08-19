La pequeña ingresó sin signos vitales al centro de salud del barrio San Antonio después de que sus padres la encontraran dentro de la piscina. Los médicos intentaron reanimarla, pero no pudieron salvarla.

Un dramático episodio conmocionó al barrio San Antonio, en Formosa, este sábado alrededor de las 13:50. Una beba de un año murió tras caer a una pileta en una quinta ubicada en la intersección de avenida Alicia Moreau de Justo y Novena.

Según informaron fuentes policiales, la madre de la nena, de 24 años, relató que en un momento perdió de vista a su hija mientras se encontraban en el predio. Tras buscarla en distintos sectores, descubrieron que estaba dentro de la piscina.

Los padres trasladaron de urgencia a la pequeña hasta el centro de salud del barrio, donde los médicos le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). A pesar de los esfuerzos, no lograron salvarle la vida.

La causa de muerte y la investigación judicial

El médico de guardia informó que la muerte se produjo por un paro cardiorrespiratorio con hipotermia y sumersión consecutivo a la caída en la pileta.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría Cuarta y de la Dirección General de Policía Científica, que realizaron las actuaciones procesales correspondientes.

El cuerpo de la beba fue entregado a sus familiares para su inhumación, mientras que se abrió un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.