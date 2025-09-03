Un niño de 11 años murió en Texas (Estados Unidos) luego de recibir un disparo por la espalda mientras jugaba al ring raje con sus amigos. El principal sospechoso fue detenido y entregado a la Justicia.

Según detalló Shay Awosiyan, portavoz del Departamento de Policía de Houston, el hecho ocurrió el sábado por la noche. Un grupo de niños jugaba al "Door Kicking Challenge" —nombre que le pusieron en redes al clásico juego de ring raje—. Los menores graban videos de sí mismos golpeando puertas de casas y apartamentos antes de huir y luego publican los videos en las redes sociales como TikTok.

Puede interesarte

Testigos de la zona dijeron a la Policía que el niño de 11 años tocó en la puerta de un vecino y comenzó a huir con su grupo de amigos cuando el hombre abrió la puerta y comenzó a disparar.

El menor recibió un disparo por la espalda pero siguió corriendo hasta que se desplomó en la calle. Vivía a solo una cuadra de donde recibió el disparo mortal.

El principal sospechoso fue detenido e interrogado. Según informó ABC News, allanaron la casa y encontraron una cantidad significativa de armas adentro.

Cinta de policía de Estados Unidos.Foto: Pixabay

Confusión con allanamiento

El pasado mes de junio, la policía de Chandler, Arizona, publicó un video de un grupo de jóvenes jugando a este desafío. Según informaron, el grupo hizo la broma en la misma casa al menos 18 veces, lo que provocó que el propietario se mudara.

"Estas 'bromas' pueden tener graves consecuencias y derivar en cargos como daños criminales, alteración del orden público o acoso", alertó la policía.

La policía de Fort Worth, Texas, hizo una publicación en la misma línea, ante múltiples denuncias por el juego. "Puede confundirse con un intento de allanamiento, lo que podría provocar reacciones peligrosas o defensivas por parte de los propietarios", explicó.