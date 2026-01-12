Encontraron muerta a una mujer de 74 años y detuvieron a su ahijado y a la pareja de este. La víctima, Silvia Susana Rodríguez, fue hallada en su casa del exclusivo barrio privado Cerro de la Capilla, en la zona de El Challao, departamento de Las Heras, en Mendoza.

Una vecina, preocupada porque no veía a Rodríguez desde hacía casi un mes, alertó al 911. La mujer relató que la ausencia de la dueña de la casa le resultaba extraña y que, al golpear la puerta, fue atendida por el ahijado de la víctima, quien le dio respuestas evasivas y aseguró que ella no estaba, aunque su auto seguía estacionado en la puerta.

Al llegar a la casa este domingo, los efectivos de la Policía de Mendoza fueron recibidos por Juan Manuel Ramírez, quien se presentó como hijo de la propietaria. Ramírez intentó convencer a los agentes de que Rodríguez había viajado a Malargüe el viernes anterior, pero su relato no cerró y los uniformados ingresaron al domicilio.

Durante la inspección, encontraron cocaína y botellas de alcohol sobre una mesa del comedor. La recorrida continuó hasta un cuarto cerrado con llave. Al abrir la puerta, se toparon con el cuerpo de Rodríguez desnudo sobre la cama cubierto por una sábana, según informó Mendoza Post.

Acorralado por la evidencia, Ramírez confesó que la mujer había muerto el viernes. Según su versión, la víctima se opuso a que se hiciera una fiesta en su casa y, en medio de una discusión, uno de los asistentes la atacó y la asfixió.

La investigación por femicidio

Las contradicciones en el relato de Ramírez y los elementos hallados en la escena llevaron a la Policía a detenerlo junto a su novia. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, que busca determinar el grado de participación de cada uno en el crimen.

Al revisar los antecedentes de Ramírez, los investigadores descubrieron que tenía dos pedidos de captura vigentes y un prontuario con varias causas por distintos delitos.

La causa quedó en manos de la fiscal de Homicidios, Claudia Ríos, quien ordenó preservar la escena, recolectar pruebas y avanzar con las pericias forenses. Todo se investiga como un posible femicidio, y el objetivo es esclarecer cómo murió Rodríguez y quién fue el autor material.

Mientras la Policía Científica trabajaba en el lugar la tarde de hoy, el hijo de la víctima llegó a la casa y denunció que faltaban objetos personales, lo que podría sumar un móvil de robo al caso.