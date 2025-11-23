Un trágico accidente de tránsito conmocionó a la localidad misionera de Oberá: un hombre que manejaba borracho en un auto en el que iba junto a sus dos hijos, volcó en la ruta. Uno de los menores, de 8 años, murió por el impacto y el otro, de 10, se encuentra en estado crítico en un hospital de Posadas.

El hecho se produjo este sábado por la tarde, alrededor de las 16:40, cerca del barrio El Progreso, cuando el padre de los chicos -identificado como Andrés P., de 36,- circulaba con su camioneta Chevrolet Corsa Pick Up en sentido Los Helechos-Oberá.

De un momento a otro, el hombre perdió el control del vehículo y despistó sobre el camino, por lo cual quedó volcado a un costado de la ruta.

Tras el accidente, agentes policiales y los servicios de emergencia acudieron al lugar. Rápidamente, P. fue trasladado junto a sus hijos al Hospital SAMIC de Oberá, donde se constató el fallecimiento del más chico.

Los médicos indicaron que la causa fue por un “traumatismo de cráneo, hemotórax bilateral (sangre acumulada en el pecho) y estallido hepático (ruptura o desgarro grave del hígado)”.

Con respecto al menor de 10 años, fue derivado de urgencia al Hospital de Posadas debido a la gravedad de las heridas. Por el momento, se encuentra internado en estado crítico.

Por otra parte, la Policía misionera confirmó que el padre se encontraba alcoholizado al momento del vuelco. Sin embargo, lo detuvieron luego de que generara incidentes en el centro de salud.

El hombre quedó a disposición de la Comisaría Tercera, mientras la Justicia continúa con las medidas para establecer las responsabilidades correspondientes.