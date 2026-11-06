La adolescente cursaba primer año del secundario. La Justicia ordenó una autopsia para determinar la causa del fallecimiento y la escuela suspendió las clases por duelo.

La Justicia de Neuquén investiga la muerte de una nena de 13 años que fue encontrada sin vida este jueves por la mañana en una vivienda del barrio Central de Plaza Huincul. El cuerpo fue trasladado a la capital provincial para realizar una autopsia que permita determinar las causas del fallecimiento.

Según informaron, efectivos de la Comisaría Sexta y personal de emergencias intervinieron en el procedimiento tras el hallazgo de la adolescente.

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La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de la región Comarca, con intervención del fiscal jefe Gastón Liotard. Por el momento, las autoridades judiciales mantienen bajo reserva las circunstancias del hecho y no informaron oficialmente cuál pudo haber sido la causa de la muerte.

De acuerdo con la información, los primeros resultados de la autopsia podrían conocerse este viernes 6 de noviembre. El examen forense será clave para orientar la investigación y establecer qué ocurrió.

La adolescente tenía 13 años y cursaba primer año en el CPEM 58 de Plaza Huincul. Tras conocerse la noticia de su muerte, las autoridades del establecimiento decidieron suspender las actividades escolares de este viernes 6 de noviembre, tanto en el turno mañana como en el de la tarde.

La decisión fue comunicada a los estudiantes y sus familias mediante un mensaje en el que la institución expresó sus condolencias y manifestó su acompañamiento a los familiares, compañeros y amigos de la alumna.

La suspensión de clases se dispuso en señal de duelo por el fallecimiento de la estudiante.

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La causa permanece bajo investigación de la Fiscalía de la región Comarca, cuya jurisdicción comprende las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul.

Hasta el momento, la Justicia no confirmó públicamente las circunstancias en las que murió la adolescente. Las autoridades mantienen reserva sobre el expediente mientras se esperan los resultados de los estudios forenses.

La autopsia será fundamental para establecer la causa del fallecimiento y determinar los próximos pasos de la investigación.

Por ahora, no existe una causa de muerte confirmada oficialmente.