Un hombre de 69 años, oriundo de la provincia de Santa Fe, falleció este lunes 12 de octubre de 2026 tras sufrir una descompensación mientras participaba de un evento en un salón de fiestas de la ciudad de Paraná.

El suceso tuvo lugar en un establecimiento situado en la calle Jorge Newbery al 2000. Según informaron fuentes policiales, el hombre se encontraba bailando en el interior del salón cuando presentó el cuadro de salud que derivó en su deceso.

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Al arribar al lugar, el personal médico de una ambulancia constató que la persona ya no presentaba signos vitales. Ante esta situación, tomó intervención la fiscalía a cargo de la doctora Paola Farino, quien dispuso la presencia del médico policial y de efectivos de la Policía Científica para realizar las pericias de rigor.

Tras llevar a cabo el examen correspondiente, el profesional médico determinó que la muerte se produjo por causas naturales, específicamente a raíz de un paro cardíaco, y procedió a extender el certificado de defunción.