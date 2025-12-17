Un adolescente de 15 años mató a un niño de 10 años de tres puñaladas e hirió un guardia en un ataque con cuchillo en una escuela de élite de las afueras de Moscú.

El ataque, llevado a cabo ayer y preparado minuciosamente por el adolescente, que filmó los preparativos y los hechos, impactó a la sociedad rusa tras la publicación de fotos y videos, algunos muy sangrientos, en las redes sociales.

“Esta mañana, en un centro escolar ubicado en la localidad Gorki-2 del distrito urbano de Odintsovo, un adolescente infligió una herida con un cuchillo al agente de seguridad de la escuela y a uno de los escolares. El niño murió a consecuencia de las heridas”, precisó el Comité de Instrucción de Rusia (CIR) en Telegram.

Según el canal de Telegram Baza, el adolescente, alumno de la escuela en la que realizó el ataque, estaba armado con un puñal, llevaba un casco y un chaleco antibalas con lemas neonazis, así como mascarilla médica cubriéndole el rostro y una remera con la inscripción ‘No lives matter’ (ninguna vida vale), nombre de un grupo presente en internet que promueve la violencia, el terrorismo y la destrucción de la humanidad. Esta denominación hace referencia, de forma provocadora, al movimiento Black Lives Matter y se asocia a ideologías de nihilismo radical y odio.

Cómo fue el ataque en una escuela de Moscú

El adolescente, identificado como Timofei K., grabó todo lo que hizo. En las imágenes, se lo ve amenazar a varios alumnos y a una docente en los pasillos de la escuela Uspenskaya y preguntarles por su nacionalidad.

La llegada de un guardia lo interrumpió y le dio tiempo al grupo de refugiarse en un aula, pero el joven le tiró gas pimienta en la cara al agente de seguridad y lo atacó.

Acto seguido, persiguió a un alumno de cuarto grado en medio de insultos xenófobos y lo mató en una escalera. Luego, se sacó una selfie junto al cuerpo.

La víctima fue identificada como Alíev Kobildzhon, un nene tayiko. El gobierno de Tayikistán luego denunció un “ataque xenófobo” y pidió “una investigación inmediata, objetiva e imparcial del trágico incidente”.

Según medios rusos, el joven buscaba asesinar a su profesora de matemáticas, Maria Dmitrievna.

Poco después del ataque, decenas de policías irrumpieron en la escuela y arrestaron al adolescente. En el lugar, encontraron un artefacto explosivo casero. El joven fue acusado de asesinato y tentativa de asesinato.

Un ataque planificado minuciosamente

Antes del crimen, el atacante había publicado en las redes sociales una foto en la que aparecía usando un casco y haciendo un saludo nazi. Su ropa llevaba referencias a otras matanzas racistas.

También redactó un manifiesto de once páginas titulado “Mi rabia”, que habría enviado a algunos compañeros. El texto contiene expresiones de odio hacia la sociedad y hacia personas de distintas nacionalidades y confesiones religiosas.

Según el medio Euronews, los servicios de seguridad no descartan que el joven estuviera vinculado a un “movimiento juvenil destructivo” en línea.

El Comité de Investigación continúa trabajando en el lugar de los hechos y analiza todas las hipótesis, incluido el estado psicológico del atacante y su entorno social y familiar.

Se trata del segundo ataque en un centro educativo ruso en apenas dos días. La víspera, en San Petersburgo, un alumno armado con un cuchillo apuñaló al menos tres veces a una profesora e intentó matarse.