Dos hombres fueron detenidos este lunes por su presunta participación en el crimen de un adolescente de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado en la localidad salteña de Las Lajitas.

El fiscal penal 2 de Anta, César Arturo Saravia, se trasladó hasta la zona rural donde se produjo el hallazgo. En el lugar, el funcionario dispuso la intervención del personal de Criminalística de la Policía de la Provincia y de la Brigada de Investigaciones de la jurisdicción para realizar los análisis de rigor.

Tras las tareas de campo, el cuerpo fue derivado al Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta con el objetivo de llevar adelante la autopsia correspondiente.

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Como parte de la investigación, el fiscal César Arturo Saravia ordenó una serie de allanamientos que permitieron concretar la detención de dos hombres. Durante los operativos, las autoridades recolectaron material de relevancia para la causa.

Ambos implicados serán imputados por el delito de homicidio criminis causa. Según lo establecido por el artículo 80, inciso 7 del Código Penal, esta figura delictiva contempla como única pena en expectativa la prisión perpetua.