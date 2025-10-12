La víctima fatal resultó ser Mauro Sebastián Massini, de 49 años. Creen que el accidente se produjo como consecuencia de una fuerte ráfaga de viento. Profunda conmoción en la zona.

La tarde del sábado cerró con una noticia conmocionante en el departamento Las Colonias. Un hombre perdió la vida luego de sufrir un accidente mientras practicaba parapente en la zona rural de San Agustín, a pocos kilómetros de San Carlos Centro.

El trágico episodio ocurrió alrededor de las 19.30, en un campo ubicado al sudoeste de la localidad, según consta en las primeras actuaciones policiales.

La persona fallecida fue identificada como Mauro Sebastián Massini, de 49 años, domiciliado en la localidad de San Carlos Centro.

Según los testimonios recogidos en el lugar, Massini se encontraba realizando un vuelo recreativo en parapente junto a un compañero cuando, por razones que aún se tratan de establecer, perdió el control del equipo y cayó violentamente al suelo. De acuerdo a las primeras versiones una fuerte ráfaga de viento provocó la pérdida de control del equipo, ocasionando la caída fatal.

Massini falleció en el lugar producto del impacto, mientras que su acompañante resultó con lesiones y fue trasladado al hospital local, donde permanece fuera de peligro.

Intervención policial y judicial

Personal de la Subcomisaría 11ª (UR XI), , solicitó la intervención de la División Científica Forense Las Colonias – PDI Región I para llevar adelante las pericias correspondientes. Una vez en el lugar, los peritos procedieron a tomar vistas fotográficas y asegurar la escena, bajo las directivas del fiscal en turno, Dr. Alejandro Benítez, de la Unidad Fiscal Las Colonias.

El cuerpo fue examinado en el sitio por la médica policial de turno, quien dispuso el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia.

Las causas del accidente aún se desconocen, aunque no se descarta que una ráfaga de viento o una falla en el equipo hayan sido determinantes en la pérdida de control.

Conmoción en la región

Massini era muy conocido en la zona por su actividad deportiva y su afición a los vuelos de aventura. Vecinos de San Carlos Centro expresaron su tristeza y sorpresa ante la repentina pérdida de quien, según describieron, "era un apasionado del aire y la libertad".

Ante la noticia, las autoridades de gobierno de San Carlos Centro (Massini se desempeñaba como agente municipal) expresaron su pesar y anunciaron que adhieren al duelo por el fallecimiento del agente Mauro Sebastián Massini, acompañando a su familia y seres queridos en este difícil momento.