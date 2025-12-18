Un bebé fue abandonado dentro de una bolsa de compras en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, el caso generó conmoción e indignación y se supo que el recién nacido se encuentra en buen estado de salud.

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, este martes pasadas las 23.00 una vecina llamó al 911 para alertar que escuchó el llanto de un bebé y, al observar, vio que el recién nacido se encontraba dentro de una bolsa al lado de una zanja.

IMÁGENES SENSIBLES ⚠️ Este es el momento en el que un bebé recién nacido fue abandonado en una zanja de Av. Monteverde, en San Francisco Solano. Gracias al rápido accionar de una vecina que escuchó su llanto y dio aviso al 911, el bebé fue rescatado y trasladado al Hospital Oller pic.twitter.com/66At55GHgZ — Info Quilmes (@infodequilmes) December 18, 2025

De manera inmediata, personal policial y del SAME se acercó hasta el lugar y constataron la presencia del bebé, de uno o dos meses, que había sido abandonado y se encontraba envuelto en una sábana.

El menor fue trasladado al Hospital Oller donde confirmaron que, tras las primeras evaluaciones, se encuentra internado en la parte de neonatología en buen estado de salud.

Por el momento se desconoce el paradero de la mujer que quedó registrada por las cámaras de seguridad cuando llevan al recién nacido y lo abandonan.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se presentó en las últimas horas en el hospital para visitar al menor, llamado Francisco.