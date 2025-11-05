Mladen Zizovic, entrenador bosnio del FK Radnički 1923, murió este lunes tras sufrir sufrió un infarto masivo en pleno partido: fue durante el encuentro entre su equipo frente al Mladost por la Superliga de Serbia. Iban 22 minutos del primer tiempo cuando el director técnico, que se se encontraba sentado en el banco local, se desplomó. Rápidamente sus colaboradores intentaron asistirlo y pidieron ayuda al servicio médico del estadio. Sin obtener respuesta alguna tras los intentos de reanimación, fue trasladado de urgencia al hospital, donde minutos más tarde se notificó la muerte.

El partido, que había sido reanudado después de que el técnico serbio fuera trasladado al hospital, fue suspendido tras conocerse la triste noticia de la muerte del entrenador.

Según informaron los medios serbios, Zizovic comenzó a sentirse mal durante el almuerzo: tenía náuseas y dolores estomacales que atribuyó al pescado que había comido ese día. Sin embargo, lo que parecía una simple indigestión resultó ser un infarto grave. “Durante el almuerzo se quejó de malestar, pero nadie le dio demasiada importancia. Lo trasladaron en ambulancia al Centro de Salud de Lucani, donde intentaron reanimarlo sin éxito. Sufrió un paro cardíaco en el estadio y no pudieron salvarlo”, detallaron los reportes locales. Zizovic había asumido la conducción del equipo apenas diez días atrás, en reemplazo de Aleksandar Lukovic. Tenía tres hijos.

El triste e impactante momento en que un árbitro suspende el Radnicki 1923-Mladsot de la Liga Serbia y los jugadores se enteran de que el técnico local, Mladen Zizovic, ha fallecido tras sufrir un paro cardiaco en pleno partido.

Zizovic, ex internacional bosnio, había asumido la dirección técnica del Radnički 1923 apenas el 23 de octubre, y el partido ante Mladost representaba apenas su tercer compromiso al frente del equipo. El entrenador deja tres hijos, y su muerte ha provocado una ola de condolencias en la comunidad futbolística.

El Radnički emitió un sentido comunicado en sus redes sociales. “Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani”, comenzó.

“Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron. El club de fútbol Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron el amor al fútbol con él. Descansa en paz, joven”, concluyó.

"La Federación Serbia de Fútbol ha recibido con profundo pesar e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnički 1923, Mladen Zizovic, quien falleció durante el partido de la Superliga Mozzart Bet de Serbia entre el Mladost y el Radnicki 1923 en Lucani. Su prematura partida representa una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística", publicó luego la entidad en sus redes sociales.