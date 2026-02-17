El atacante que abrió fuego en una pista de patinaje sobre hielo en Pawtucket, Rhode Island, ha sido identificado como Robert Dorgan, de 56 años, también conocido con el nombre femenino "Roberta Esposito", según informó el jefe de policía.

Entre las víctimas hay una nena. La prensa local dijo que el hecho se debió a una disputa doméstica. Ocurrió en Rhode Island.

Al menos dos personas, incluida una nena, murieron y otras tres resultaron heridas este lunes en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island, en Estados Unidos. También falleció el atacante, según reportes de autoridades y medios locales.

Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, una de las víctimas es una nena y la otra no fue identificada.

Cómo fue el tiroteo

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso disparó contra cuatro familiares y un amigo de la familia durante un partido de hockey celebrado el lunes, causando la muerte de dos personas y dejando a otras tres heridas.

Posteriormente, el presunto agresor fue hallado muerto con una herida de bala que, según la investigación preliminar, se habría autoinfligido

El tiroteo tuvo lugar esta tarde durante un partido de hockey entre equipos de un instituto que se celebraba en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena de la localidad.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, indicó en X que las autoridades están investigando el tiroteo y que está en contacto con el alcalde, Donald Grebien, así como los cuerpos de policía estatales y locales.

El Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas colabora en la investigación. Al lugar se desplazaron numerosos efectivos policiales, de acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales.