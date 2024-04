El cuerpo de una joven de 24 años fue encontrado en un baldío en Rivera, Uruguay. Horas después, la Policía determinó que había sido interceptada cuando iba a estudiar para maestra, abusada sexualmente y asesinada. Un joven de 20 años fue señalado como el femicida y este miércoles cuando salía de declarar del juzgado, una multitud que reclama justicia lo esperaba: hubo insultos, forcejeos y se vivieron momentos de extrema tensión.





El caso está en plena etapa investigativa. Anderson Isaias Sosa Escotto, el acusado, pasará 180 días detenido en la cárcel de Cerro Carancho con prisión preventiva. En principio, fue imputado de homicidio muy especialmente agravado y femicidio, un delito que en Uruguay contempla penas de entre 15 y 30 años de prisión.



La autopsia confirmó que Bárbara Cecilia Prieto fue víctima de un ataque sexual antes de ser asesinada. Y fuentes policiales anticiparon en conferencia de prensa que hay “imágenes que ubican al joven acusado con la víctima”.



El caso que conmociona Uruguay tuvo lugar el martes por la mañana, cuando Prieto salió de su casa y se dirigía hacia el Instituto de Formación Docente de Rivera, donde estudiaba. En el camino se encontró con un joven que le hizo desviar su camino, según publicó el diario El País.



Se sabe que el acusado no era novio de la joven asesinada, pero sí que se conocían del barrio. Según el parte policial, cerca de las 19, el hermano de la víctima se presentó en la seccional policial informando que ella no había regresado a la casa y que tampoco tenían ninguna información de ella. Algo que no era habitual.



A partir de la denuncia, la Policía entonces comenzó a rastrear imágenes de las cámaras de seguridad en la zona que podía haber transitado Prieto. Y hubo un seguimiento hasta un punto especial en donde ya no se sabía de ella: las imágenes de video y la señal del celular se perdían cerca de un shopping.





En esa zona comenzó a rastrillar la Policía. Horas más tarde, apareció el cuerpo de la joven en un descampado muy cercano al centro comercial, en la zona sur de Rivera.



Según publicó Montevideo Portal, el hombre habría abordado a la víctima en bicicleta, la amenazó con un cuchillo y la llevó a un baldío ubicado en la calle Don Martin Padern Martínez. Prieto fue encontrada semidesnuda y con signos de violencia, en inmediaciones del Shopping Melancia.



Horas más tarde, el joven de 20 años fue aprehendido. "Hay imágenes que lo comprometen", anticiparon desde la Policía local.

El caso conmocionó la localidad uruguaya de Rivera. Tanto que este miércoles, al momento de ser trasladado a la cárcel luego de su declaración, el femicida era esperado por una multitud.

Un frondoso cordón policial y vallas evitaron el caos. Sin embargo, hubo momentos de tensión. En su salida, hubo insultos, empujones y forcejeos. Al grito de "Justicia", la muchedumbre protestó e intentó lincharlo.