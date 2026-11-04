El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de Daniel Bifulco, el actor y humorista recordado por interpretar a Jaimito en el histórico programa Videomatch, conducido por Marcelo Tinelli. La noticia se conoció este miércoles y generó conmoción entre quienes siguieron su trayectoria en la televisión.

El artista fue encontrado sin vida en su domicilio por un familiar, según informó el periodista Pablo Layús.

De acuerdo con las primeras versiones, Bifulco habría sufrido un infarto, aunque hasta el momento no se difundió una confirmación médica oficial sobre las causas del fallecimiento.

Quién era Daniel Bifulco, el recordado Jaimito de Videomatch

Daniel Bifulco alcanzó la popularidad gracias a su participación en Videomatch, el ciclo televisivo que marcó una época durante las décadas de 1990 y 2000.

El humorista integró Los Jaimitos, un trío cómico que compartía con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

Los artistas interpretaban a tres personajes infantiles que cantaban canciones populares con letras modificadas, cargadas de picardía, dobles sentidos y referencias humorísticas a diferentes situaciones de la actualidad.

El segmento se convirtió en uno de los sketches recordados del programa de Tinelli y permitió que Bifulco alcanzara reconocimiento entre el público argentino.

Sus intervenciones, caracterizadas por el humor musical y los juegos de palabras, formaron parte de una etapa de la televisión que reunió a numerosos comediantes.

Su trayectoria después de Videomatch

Más allá de su participación en televisión, Daniel Bifulco continuó desarrollando su carrera artística en el teatro y en diferentes espectáculos humorísticos.

Entre sus trabajos se destacaron producciones como Juntos y revueltos, Roberto Peña en Show y Noche de Peña.

También participó en Paraíso Terrenal, un programa televisivo estrenado en 2009 por El Trece, que combinaba entretenimiento y humor.

Durante los últimos años, el artista mantuvo su vínculo con los escenarios y continuó participando en proyectos relacionados con la comedia.

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El reciente regreso de Los Jaimitos

Uno de los últimos momentos destacados de su carrera ocurrió durante 2026, cuando Los Jaimitos volvieron a reunirse con motivo del Mundial de fútbol.

Bifulco, Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta recuperaron su clásico formato de canciones humorísticas y participaron en una producción especial vinculada con Infobae Mundial, el programa conducido por Marcelo Tinelli.

La reunión permitió que el trío volviera a aparecer ante el público después de varios años y recuperara parte de la popularidad que había alcanzado en Videomatch.

Incluso, en las horas previas a conocerse su fallecimiento, Bifulco había promocionado en Instagram una próxima presentación teatral en Mar del Plata, prevista para el 7 y 8 de noviembre.

Su muerte se produjo mientras continuaba vinculado con nuevos proyectos artísticos.

Conmoción por la muerte del humorista

La noticia del fallecimiento de Daniel Bifulco comenzó a difundirse durante la mañana de este miércoles, después de que Pablo Layús informara que el actor había sido encontrado muerto en su vivienda.

Su partida vuelve a poner en primer plano el recuerdo de Los Jaimitos y de los sketches que protagonizó junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

Mientras se aguardan mayores precisiones sobre las circunstancias de su muerte, el humorista deja una trayectoria vinculada con la televisión, el teatro y el entretenimiento argentino.