El último posteo de Sahara Ray en Instagram estuvo dedicado a su hija, Snow. En julio, la modelo australiana compartió un carrusel de fotografías de la niña de nueve meses y acompañó las imágenes con una breve pero emotiva dedicatoria: “Mi corazón entero, bebé Snow”.

En las imágenes se podía observar a la beba en distintos momentos de sus primeros meses de vida, desde escenas de juego hasta encuentros familiares. La publicación fue uno de los últimos registros que la influencer compartió con sus más de 80 mil seguidores antes de morir a los 34 años. Ray había sido madre en enero de 2026 y, desde entonces, mostró algunos momentos de su nueva vida junto a la pequeña, aunque mantuvo bajo reserva la identidad del padre.

Tras conocerse la noticia, el mensaje dedicado a Snow volvió a cobrar relevancia. La modelo había anunciado su embarazo en agosto de 2025 y, durante los meses siguientes, compartió parte del proceso de gestación. El 26 de abril, por ejemplo, publicó un video en el que aparecía con la beba en brazos, musicalizado con el tema Everything Hallelujah, de Justin Bieber.

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Sahara Ray fue una modelo, influencer y empresaria australiana que construyó su carrera en el mundo de la moda. Hija del surfista profesional Tony Ray y de Gretchen Bach, comenzó a ganar popularidad en 2014. Además, desarrolló su faceta empresarial con el lanzamiento de Sahara Ray Swim, su propia marca de trajes de baño. Su nombre alcanzó repercusión internacional en 2016, cuando fue fotografiada junto a Justin Bieber en una playa de Hawái, lo que alimentó versiones sobre un romance que el cantante nunca confirmó.