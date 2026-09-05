Un nene de 2 años murió tras ser atacado por un pitbull en su propia casa. El animal, que pertenecía a un amigo de la familia, se abalanzó sobre el menor mientras su mamá intentaba bañarlo y le provocó heridas que terminaron siendo fatales.

El hecho ocurrió el viernes por la tarde en Alta Gracia, Córdoba, más precisamente en una vivienda del barrio Villa Oviedo. El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Arturo U. Illia, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero no pudieron salvarle la vida.

Según los primeros datos de la investigación, el nene estaba con su mamá, una joven de 19 años, cuando el perro se abalanzó sobre él y empezó a morderlo mientras ella se disponía a bañarlo. Frente a la situación, la mujer pidió ayuda a los vecinos.

El animal pertenecía a un hombre de unos 30 años que se encontraba en la vivienda y era amigo de la familia. El comisario mayor Roque Carabajal informó a la radio Cadena 3 que el ataque ocurrió cerca de las 17 en una casa ubicada sobre la calle Catamarca.

El dueño del perro quedó detenido e imputado por el delito de "homicidio culposo".

La madre del nene aseguró que el perro lo atacó de forma repentina

Luego del episodio, la Policía desplegó un operativo para capturar al perro, que quedó bajo resguardo de la Justicia. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia, encabezada por el fiscal Diego Fernández, que busca determinar cómo ocurrió el ataque y las responsabilidades correspondientes.

La mamá del nene contó que el perro empezó a morderlo de manera repentina y aseguró que antes del ataque no había ocurrido nada fuera de lo común.

El caso se suma a otros ataques de perros ocurridos en las últimas semanas y que también terminaron con consecuencias fatales.

Puede interesarte

Una nena de 2 años murió tras ser atacada por dos dogos

Horas antes, una nena de 2 años murió tras ser atacada por dos perros dogo en barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba. Los animales eran de sus tíos y la menor fue trasladada de urgencia al Hospital Príncipe de Asturias.

En ese centro de salud sufrió un paro cardíaco y los médicos lograron reanimarla. Luego fue derivada al Hospital de Niños, donde ingresó con una hemorragia masiva y tuvo que ser operada de urgencia.

Su estado era crítico y, pese a las maniobras de reanimación que se extendieron durante más de una hora, la niña murió alrededor de las 15. Durante el ataque también resultó herida una de sus tías.