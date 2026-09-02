Un estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en Uruguay, atacó a puñaladas a su compañera de 19 años, este martes, en plena clase. El brutal episodio ocurrió en el salón 306 del establecimiento.

De acuerdo a lo que informó Montevideo Portal, la víctima recibió graves heridas: dos de las puñaladas fueron en la cara, también recibió “múltiples cortes en el cuello”, de acuerdo al parte médico y, otra de las lesiones fue en el brazo derecho, lo que le provocó daños en tendones, músculos y huesos.

La joven fue trasladada de urgencia a un hospital, donde se encuentra internada y bajo observación médica. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que se encuentra fuera de peligro, pero atraviesa un “fuerte shock emocional” debido al episodio.

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Según indicó el medio citado, el ataque ocurrió cuando el presunto agresor, identificado como Federico Lamaita, también de 19 años, llegó al aula donde estudiaba la víctima y le pidió hablar durante unos minutos. Las primeras informaciones señalan que el acusado, que llevaba puesto unos guantes de látex negros, sacó un cuchillo de su abrigo y comenzó a apuñalarla.

“Facultad de Medicina”



Porque un estudiante apuñalo al menos 4 veces a su compañera de facultad presuntamente por obsesión, luego de apuñarla intentó succionar la sangre de ella y ahí fue reducido por los demás compañeros pic.twitter.com/rQV3GCSOW8 — Por que es Tendencia Uruguay 🇺🇾 (@uytendencias) September 1, 2026

Cuando la joven cayó al suelo y quedó tirada, varios testigos comenzaron a golpearlo y retenerlo mientras llamaban a la Policía y esperaban la llegada de los efectivos.

Algunos allegados de la víctima informaron que el acusado estaba “obsesionado” con ella desde principios de año, pero que no mantenían ningún vínculo. En paralelo, tras el dramático episodio, excompañeros del liceo al que asistía el agresor publicaron un comunicado denunciándolo por situaciones de violencia previas.

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En el texto, los exestudiantes del Liceo Salinas N°1 difundieron que, cuando estudiaban junto a él, varias chicas del curso sufrieron manoseos, abusos y amenazas. “Hay que matarlas a todas”, habría expresado recurrentemente el denunciado.

Luego del ataque, el joven fue detenido por el personal policial. También acudió al lugar la Policía Científica, para la realización de pericias. Actualmente, el acusado quedó a disposición de la Justicia y por el caso se investiga la hipótesis de una “tentativa de femicidio”, según explicó en una rueda de prensa el director departamental de Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Montevideo, Richard Gutiérrez.