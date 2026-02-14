Un estremecedor caso sacudió a Chile en los últimos días: un joven de 21 años que está preso asesinó a su compañero de celda en la cárcel de La Serena, ubicada a casi 500 kilómetros al norte de Santiago, y luegó confesó que se comió partes del cuerpo.

El impactante hecho se dio a conocer el domingo durante el procedimiento de desencierro en el módulo 91 del penal. La víctima, Felipe Sebastián Sepúlveda Ramos, de 26 años, tenía un profundo corte en el cuello provocado con un arma blanca y signos evidentes de canibalismo. En el lugar, estaba Manuel Ignacio Fuentes Martínez, apodado como “Chico Ignacio”, quien admitió rápidamente los hechos.

Según informaron medios locales, los gendarmes encontraron la macabra escena en la celda N°20, que Sepúlveda Ramos y Fuentes Martínez compartían. Uno de los funcionarios que abrió la puerta aseguró que el más joven le dijo: “Jefe, lo maté”.

En su declaración, el acusado sostuvo que el ataque ocurrió durante la noche y que lo hizo en defensa propia. “Este interno se abalanzó sobre mí con un arma blanca. Yo igual tenía una y lo agredí primero antes de que él me agrediera”, declaró. Segundos después, dijo que le dio una puñalada en el cuello y que empezó a convulsionar.

De acuerdo a su relato, Fuentes Martínez verificó que su compañero ya no tenía signos vitales, por lo cual entró en un estado de desesperación. En ese contexto, reconoció haber mutilado el cuerpo y comido distintas partes. “Le quité un ojo y me lo comí, al igual que un pedazo de su mano y del cuello. Luego me comí una oreja”, confesó. Después, reveló que tapó el cadáver y se quedó dormido a su lado hasta que los guardias descubrieron la escena a la mañana siguiente.

Fuentes Martínez había sido detenido en 2023 por robo con intimidación y robo con violencia contra una mujer mayor y su nieta. Diez días después se fugó de la cárcel de Puente Alto tras escalar una pared. Meses más tarde fue localizado en la Argentina, y deportado y enviado al penal de La Serena.

Durante su estadía en prisión acumuló al menos seis infracciones graves, entre ellas porte y fabricación de armas blancas, agresiones a otros internos y riñas. En noviembre pasado había sido sancionado con 30 días sin visitas y su conducta fue calificada como “pésima”.

También se informó que tantó él como la víctima tenían traslados previstos a otras cárceles, la de Rancagua y Antofagasta, respectivamente, que finalmente no se concretaron.

Los investigadores que trabajan en el caso aún aguardan los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima para determinar la causa exacta de muerte.