Golpes, disturbios, movilizaciones y un conmovedor abrazo final tuvieron lugar ayer por la noche frente al Hospital Municipal “Santa Francisca Romana” de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, donde familiares, amigos y vecinos reclamaron justicia por una nena de 3 años que habría sido abusada, durante la madrugada del domingo, por B., un joven de 18 años, a quien la familia conocía de toda la vida.

Luego del aberrante hecho, el sospechoso escapó e intentó quitarse la vida. Pero su hermana lo detuvo de inmediato, dio aviso a las autoridades policiales, quienes le salvaron la vida, y lo internaron de urgencia en el nosocomio municipal.

Su ingreso allí desató expresiones de dolor y furia entre los vecinos presentes, quienes reclamaron una inmediata actuación de la Justicia. La Comisaría de la Mujer actuó de oficio y labró la denuncia tomando las declaraciones de la familia.

“El domingo ocurrió esto y todavía nos tienen dando vueltas. La Policía nos dice que no puede hacer nada si no llega una orden judicial, el fiscal nos dicen que está de vacaciones; no hay nadie que nos dé una solución. Lo único que pedimos nosotros es que se haga justicia”, dijo Cristian López (21) el consternado padre de la menor a Arrecifes Más Noticias, durante la noche de ayer.

La violenta protesta frente al nosocomio, que incluyó balazos de goma al aire por parte de la policía local sirvió para dispersar a quienes querían ingresar a la fuerza al establecimiento y hacer justicia por mano propia. “El presunto imputado se encontraba internado con custodia por disposición del Juzgado de Familia N°2 de San Nicolás para una evaluación psicológica, ya que habría intentando suicidarse luego del hecho”, afirmó, Marcelo Byrne, al frente de la Secretaría de Seguridad de Arrecifes.

Por su parte, la Unidad Fiscal para la Investigación N° 6 de San Nicolás, a cargo del fiscal Martín Mariezcurrena, instruyó actuaciones judiciales bajo la carátula de Presunto Abuso Sexual en donde se solicitó la detención del imputado. Pero el Juzgado de Garantías N°2 de San Nicolás, a cargo del dr. Pratti, al frente de la causa, se lo negó, ya que el hombre continuaba internado con custodia por el intento de suicidio y no por el presunto abuso.

Ante esta situación, familiares y amigos de la menor decidieron tomar cartas en el asunto y hacerse escuchar ante el nosocomio ya que sabían que el imputado estaba allí. Bajo el grito de “Justicia, Justicia” con pancartas con la imagen de la menor y el nombre del presunto violador, la protesta fue escalando hasta que el padre de la nena entró corriendo al Hospital y fue sacado a los golpes por personal policial. “Intentaron entrar y rompieron vidrios, hirieron policías y dañaron vehículos oficiales”, indicaron a este medio fuentes del caso.

“Para intentar descomprimir la situación, y el reiterado pedido de varios ciudadanos de Arrecifes para que saquen al detenido y lo lleven a una cárcel común, anoche se trasladó al denunciado a un centro de salud vecino”, indicó Byrne. Aunque -en un comienzo- a familiares y amigos les informaron que lo llevarían a una prisión en San Nicolás, para bajar los ánimos caldeados.

Luego de esta decisión y la comunicación de la jefa del nosocomio -quien habló varias veces frente a los vecinos como se consigna en uno de los videos que ilustra esta nota- el padre de la menor se abrazó a un policía entre lágrimas. Pero, hasta ese entonces no sabía que su pedido de cárcel no sería así sino que lo trasladarían a un hospital en Pergamino.

Pero a Cristian del hospital le informaron que el acusado sería trasladado al penal de San Nicolás, gesto que motivó un abrazo entre él y los policías. “Me dijeron que me quedara tranquilo, que no hiciera nada porque iba a perder yo. Se pusieron en mi lugar, me dijeron que ellos también eran padres y que querían que se cumpliera la ley”, dijo el hombre.

Pero la familia supo más tarde la verdad, el paciente fue trasladado como psiquiátrico y no como detenido, lo que profundizó la sensación de injusticia y desazón. “El médico que lo atendió allá ni siquiera sabía que estaba ahí por una denuncia de violación. Lo mandaron por el intento de suicidio, pero no está detenido”, agregó el hombre.

Penalmente, hasta el momento, no se resolvió la situación del joven implicado, aunque el caso pasó en las últimas horas hacia la Fiscalía N°12 de Delitos Sexuales, a cargo del Dr. Baños, bajo la órbita del Juzgado anteriormente citado.