La mamá de Fernando Báez Sosa realizó una emotiva publicación en sus redes sociales, a 42 meses del crimen por el que fueron juzgados ocho rugbiers, cinco a prisión perpetua y los otros tres a 15 años.

"Hoy 18 de julio, 42 meses sin Fernando. Siempre vivirás en nuestro corazón", expresó con emoción Graciela a través de su Instagram.

Como en casi todas las fechas importantes, la mamá de Fernando sube contenido acerca del recuerdo constante y de la necesidad de volver a verlo.

Puede interesarte

A días de que los jóvenes acusados del crimen salgan por primera vez de Melchor Romero para una audiencia, Graciela finalizó su publicación con un "descansa en paz hijo mío".

Publicación de Graciela

La foto que eligió fue una que estuvo presente en cada audiencia del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores: “Justicia por Fernando. Justicia es perpetua. No falleció, lo mataron. No hubo pelea, lo emboscaron. No fue una desgracia, fue un crimen”.

A casi tres años y medio de su asesinato, se dio a conocer cómo pasan los días en la cárcel los rugbiers.

Puede interesarte

Todas las semanas reciben la visita de sus familiares y solo se permite el acceso a cuatro de ellos, salvo uno de los jóvenes que solicitó que se le sume un integrante más.

Los jóvenes tienen acceso a dos celulares pero que ninguno posee redes sociales, solo permite mandar mensajes de texto.

A su vez, otras de las cuestiones que se dio a conocer es que al estar apartados de los otros presos pasan 20 horas diarias en sus celdas de 2x2 metros y cuentan solo con cuatro horas diarias para realizar actividades en el patio o dentro de la prisión.

EL CASO BÁEZ SOSA

El asesinato de Fernando Báez Sosa (hecho también conocido en los medios como el crimen de los rugbiers o el crimen de Villa Gesell) se refiere a un caso delictivo cometido el 18 de enero de 2020 en el balneario argentino de Villa Gesell. La víctima, un joven de 18 años, fue asesinado a golpes de puño y patadas por parte de un grupo de hombres jóvenes —en su mayoría jugadores de rugby— a la salida de un local bailable en la vía pública, a causa de una reyerta que se había producido minutos antes dentro de la discoteca.​

El crimen de Fernando cobró relevancia a nivel nacional e internacional pocas horas después de sucedido por la difusión de las imágenes de la golpiza en redes sociales y por la violenta naturaleza del suceso. ​Fue el asesinato más filmado en la historia criminal argentina.​

El día 18 de febrero de 2020 se realizó una convocatoria a nivel nacional con epicentro en el Congreso de la Nación Argentina, para repudiar el asesinato de Fernando y pedir justicia por su caso.​

El 6 de febrero de 2023 se dictó sentencia de primera instancia condenando a cinco de los acusados en calidad de coautores de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía, debiendo cumplir la pena de cadena perpetua, y a otros tres como partícipes secundarios con una pena de quince años de prisión.