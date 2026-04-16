“Es mi sueño”, el ciclo que conduce Guido Kaczka en El Trece, vivió una de sus noches más emotivas el pasado miércoles. Jimena Barón, conmovida por la presentación e historia de Jeremías Vespasiano, un joven de 17 años que había contado que no podía pagar su viaje de egresados, se ofreció públicamente a pagárselo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el joven oriundo de Chapadmalal se subió al escenario vestido con un atuendo típico de campo, listo para deslumbrar al jurado con su voz y, con total confianza, brindó una interpretación de Chacarera del Triste, de Los Chalchaleros.

Los halagos de los cuatro artistas no tardaron en llegar. Mientras que Joaquín Levington destacó su pasión, Carlos Baute le transmitió que su voz le hizo sentir que “lo quería”. Por su parte, Abel Pintos le dio un par de tips técnicos previo a reconocer que “no hay duda de que merece seguir adelante”.

Pero el momento más sentimental de la noche llegó poco después de que brillaran las cuatro luces verdes que indican que Jeremías pasa a la siguiente instancia.

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“Yo no terminé el colegio, me falta quinto año. Y por eso no me iba a ir de viaje de egresados”, mencionó Jimena Barón, quien había tomado el mando del micrófono. “Estoy leyendo que vos no te vas a ir de egresados porque no tenés plata, ¿verdad?”, le consultó.

“Yo prefería dejar el dinero en casa y no gastarlo en un viaje, aunque sé que es importante”, respondió el joven, quien priorizó la economía familiar antes que su viaje de fin de año.

Fue allí cuando la cantante tuvo el gesto más generoso con el joven con el cual se sintió identificada: “Jere, yo te quiero pagar el viaje de egresados. ¿Puedo? ¿Me dejás?”, preguntó, mientras que la sala se inundaba de aplausos.

“Quiero que te vayas de viaje de egresados. Seguí laburando y todo, pero andate a disfrutar. No te la pierdas”, insistió.

El enorme gesto de Jimena Barón en #EsMiSueño: "Yo te quiero pagar el viaje de egresados". 🥹🫂#lovieneltrece pic.twitter.com/U6ZNtODx6Z — eltrece (@eltreceoficial) April 16, 2026

La emoción llenó todo el estudio y el joven rompió el llanto, con la mirada de sus padres, que también estaban conmovidos con la situación.