Gran Hermano vive un nuevo giro con la incorporación de ocho nuevos participantes a la casa. Esta decisión de la producción de Telefe busca modificar la dinámica de la competencia y sorprender tanto a los jugadores actuales como a la audiencia con el ingreso de nuevas personalidades para agitar el reality show.

La primera en realizar su ingreso fue Delfina De Lellis, que lo hizo como reemplazo de Claudio Di Lorenzo, quien quedó afuera del programa tras una operación de apendicitis. El retorno de la primera eliminada de esta temporada se sumó a la llegada de los flamantes concursantes y su ingreso preparó a los jugadores para el ingreso de sus nuevos compañeros.

Uno por uno, quiénes son los nuevos participantes de Gran Hermano 2025

Saif

El primer nuevo participante en ingresar a la casa fue Saif Yousef, un joven egipcio oriundo de El Cairo. Su nombre se pronuncia “Seif” y, además de adaptarse a la dinámica del reality, anticipó que mantendrá sus prácticas religiosas musulmanas dentro de la casa.

Hace cuatro años que vive en Argentina y domina el castellano con fluidez. Es hijo de un diplomático de la embajada de Egipto en el país y actualmente estudia odontología en la UBA. Antes de su ingreso, expresó su entusiasmo en diálogo con Santiago del Moro: “Estoy muy bien, contento y nervioso. Quiero aprovechar esta oportunidad”.

A diferencia de las entradas anteriores que habían sido a través de la puerta giratoria, el primer ingreso de “los otros” se dio a través de la puerta grande. Para esto, la casa vivió un momento de suma tensión. Las luces del patio se apagaron completamente. Luego, se dibujó una pasarela con iluminación en el pasillo principal y los reflectores hicieron un show para presentar a Saif, que fue recibido con alegría y algo de desconcierto por los participantes.

Gabriela

La presentación de Gabriela en Gran Hermano (Video: Gran Hermano, Telefe)

La segunda nueva participante en ingresar fue Gabriela Gianatassio, una joven brasileña que vive en Argentina desde hace siete años y sueña con convertirse en modelo.

Con una personalidad frontal y determinada, dejó en claro que su objetivo en el juego es enfrentarse a los concursantes más fuertes. “Voy a entrar a la casa para brillar, lo prometo”, aseguró antes de su ingreso. Se definió como una persona auténtica, que dice siempre lo que piensa y no teme a los desafíos dentro de la competencia.

La brasileña llamó la atención de todos en la casa cuando ingresó de la misma manera que Saif. Bailando samba, la joven de 27 años deslumbró en su entrada. Uno de los primeros datos que reveló es que nació en Torres, Río Grande do Sul.

Bati

La presentación de Bati en Gran Hermano (Video: Gran Hermano, Telefe)

El tercer participante en ingresar fue Santiago Larrivey, es apodado “Bati” y contó en su presentación que es contador, oriundo de La Plata y que es dueño de una fuerte personalidad.

Se describió como una persona jodona y alegre, pero a la vez controladora, aunque asegura que no es manipulador. Su intención dentro del juego es asumir el rol de villano, utilizando estrategias para avanzar en la competencia. Con confianza en sí mismo, dejó una frase contundente en su casting: “Siempre consigo todo lo que quiero”. “Yo me veo en la final”, aseguró.

Selva

La presentación de Selva en Gran Hermano (Video: Gran Hermano, Telefe)

Selva Pérez Carvalho, una uruguaya de 51 años con una gran presencia en redes sociales, fue la cuarta nueva participante en entrar. Con más de 600 mil seguidores en TikTok y 260 mil en Instagram, se autodenomina “la influencer de las amas de casa desesperadas”.

Fanática del reality, trabajó en televisión y asegura estar en una etapa de su vida en la que “se permite todo”, aunque no disfruta de beber ni fumar, sino simplemente de comer. Con una personalidad arrolladora, se define como un “torbellino” y promete ser una jugadora intensa dentro de la casa. “Vengo a romper corazones y a ganar Gran Hermano”, afirmó con seguridad antes de su ingreso.

Selva levantó aún más el humor de la casa. La montevideana que ya era conocida por sus diferentes virales en plataformas de videos cortos ingresó de manera totalmente eufórica, como se suele mostrar en las redes sociales. Sus gritos alertaron a todos y llamó la atención al instante. Sin dudas, será una jugadora que dará qué hablar.

Lorenzo

La presentación de Lorenzo en Gran Hermano (Video: Gran Hermano, Telefe)

Lorenzo De Zuani, un joven de 23 años nacido en Salta y estudiante de diseño industrial fue el quinto en ingresar. Es el menor de tres hermanos y, aunque se considera tímido, admite que le gusta llamar la atención. Se define como una persona graciosa, tranquila y poco conflictiva, con una personalidad transparente y una alta autoestima, aunque confiesa que no ha tenido suerte en el amor.

Su objetivo en GH es mantenerse fiel a su esencia: “Mi estrategia es ser auténtico y mostrarme como soy”, aseguró. Con ganas de afrontar retos, expresó su entusiasmo antes de ingresar a la casa: “Tengo muchas ganas de entrar porque me encantan los desafíos nuevos”.

Lucía

La presentación de Lucía en Gran Hermano (Video: Gran Hermano, Telefe)

La sexta en entrar fue Lucía Jazmín Patrone, una joven de 18 años oriunda de Villa Devoto, CABA. Con más de 43 mil seguidores en Instagram, se dedica al modelaje, el canto y la actuación, y busca aprovechar el reality para potenciar su carrera. Se define como hermosa, histérica y caprichosa, y le gusta que todo se haga a su manera.

Con un carácter fuerte y fiel a sus pensamientos, adelantó que su estrategia será jugar inteligentemente para avanzar en la competencia. “Quiero jugar y también que me conozcan”, expresó antes de su ingreso, y dejó en claro su temperamento al describirse como “de mal genio”. Además, está de novia con Lauty Gram, ex pareja de la China Suárez, y quien la besó por última vez antes de que ingrese.

“Soy caprichosa y muy histérica, la verdad. Mi carácter hay que saber llevarlo. Dependo mucho de mi mamá, por eso estaría bueno probarme sola en la casa”, admitió en su presentación. La llegada de la cantante impactó a los jugadores que estaban dentro de la casa, ya descolocados por los otros seis participantes que habían aparecido previamente a lo largo de la gala.



Eugenia

La presentación de Eugenia en Gran Hermano (Video: Gran Hermano, Telefe)

La anteúltima en entrar fue Eugenia Ruiz, una santiagueña de 44 años, casada y madre de un hijo. Es médica, pero decidió no ejercer la profesión. Con una personalidad extrovertida y carismática, aseguró ser divertida y graciosa, y le encanta compartir chismes.

Aunque asegura que la fama no le interesa, su gran sueño es trabajar en una serie o película. Antes de entrar a la casa, dejó en claro su identidad: “Me defino como influencer, también actriz”, expresó.



Marcelo

El octavo y último participante en ingresar fue Marcelo Carro, que tiene 34 años, es de Lanús y contó que es fanático del reality desde su primera edición. Trabaja en logística, donde lidera a más de 40 personas. Apasionado por el juego, prioriza la táctica por encima de los vínculos dentro de la casa.

Jugó al fútbol en Barracas Central hasta los 20 años y, en su vida personal, se define como el típico tío “soltero y jodón”, que siempre llega tarde a las reuniones familiares. Con una mentalidad analítica y competitiva, anticipó su rol dentro de la casa: “Soy estratega y me encanta liderar grupos”, expresó en su presentación, dejando en claro que “va a estar pensando en todo”.

El ingreso de ocho nuevos jugadores revolucionó Gran Hermano y ya se dieron los primeros chispazos en la casa

El ingreso de ocho nuevos jugadores revolucionó la casa de Gran Hermano y no todos recibieron bien la sorpresa. Lourdes, una de las participantes más estratégicas, se mostró molesta por la cantidad de incorporaciones, sentimiento que compartió con Tato, quien lanzó irónicamente: "¿Tan poco nos miran que hacen tantos cambios?". Sin embargo, Lourdes fue aún más filosa y dejó en claro su postura: "No nos vamos a desestabilizar. Vienen a jugar, pero nosotros estamos más cancheros". Ante esto, la uruguaya Selva, una de las recién llegadas, no se quedó callada y le retrucó con ironía: "Qué bienvenida tan agradable". Lourdes optó por ignorarla, marcando así el primer chispazo entre los “veteranos” y los nuevos jugadores.