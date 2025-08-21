Olga, una abuela rusa de 76 años, se convirtió en sensación mundial gracias a sus transmisiones de Counter-Strike en Twitch. En una de sus últimas partidas, sorprendió a todos al eliminar a sus rivales y dejar boquiabierta a su audiencia.

La abuela ‘gamer’ acumula más de 220.000 seguidores en la plataforma y se muestra cada vez más segura frente al teclado y el mouse. “Ya no soy una novata aquí”, aseguró con orgullo en uno de sus streams.

🔫 Бабушка Ольга убила пятерых врагов в CS2, оформив «эйс»: 76-летняя стримерша проводит трансляции на своем Twitch-канале, на который подписано 220 тысяч человек



В июне ей пришлось продать все свои скины на виртуальное оружие, чтобы помочь семье выплатить кредит 💔 pic.twitter.com/44w9dO55tu — Спортс" (@sportsru) August 19, 2025

Según contó, fue su nieto quien le configuró el ordenador y le enseñó las nociones básicas del popular shooter. Desde entonces, no dejó de jugar y mejorar, hasta convertirse en un fenómeno viral.

Además de Counter-Strike, Olga disfruta de otros videojuegos como Minecraft, Metro o Atomic Heart, que le sirven para distraerse y, al mismo tiempo, desafiar los prejuicios sobre la edad y el mundo gamer.