Conocé a Olga, la abuela gamer de 76 años que arrasa en Counter-Strike y conquista las redes
Con más de 220.000 seguidores, la mujer sorprende con su destreza y demuestra que la pasión por los videojuegos no tiene edad.
Olga, una abuela rusa de 76 años, se convirtió en sensación mundial gracias a sus transmisiones de Counter-Strike en Twitch. En una de sus últimas partidas, sorprendió a todos al eliminar a sus rivales y dejar boquiabierta a su audiencia.
La abuela ‘gamer’ acumula más de 220.000 seguidores en la plataforma y se muestra cada vez más segura frente al teclado y el mouse. “Ya no soy una novata aquí”, aseguró con orgullo en uno de sus streams.
Según contó, fue su nieto quien le configuró el ordenador y le enseñó las nociones básicas del popular shooter. Desde entonces, no dejó de jugar y mejorar, hasta convertirse en un fenómeno viral.
Además de Counter-Strike, Olga disfruta de otros videojuegos como Minecraft, Metro o Atomic Heart, que le sirven para distraerse y, al mismo tiempo, desafiar los prejuicios sobre la edad y el mundo gamer.