Sus cabellos brillantes, su overol y sus sábanas son color verde. La artista Elizabeth Sweetheart, de 83 años, no concibe la vida en otra tonalidad, lo que la llevó a ser conocida como The Green Lady de Brooklyn, cuenta la serie de YouTube Great Big Story. Su forma de ver el mundo es una extensión del recuerdo del verde que vio en Florida durante un viaje con su padre.

"Creo que es bastante verde. Para mí, no lo es. No era solo siempre todo verde. Ahora estoy bastante verde", dice Sweetheart. "Todo es verde. Compré un mueble verde, y luego mis cubiertos verdes, y luego todos los accesorios. Incluso he pintado la puerta [de la casa] verde. Si encuentro que algo me gusta mucho en cuanto a la ropa y lo que me pongo, lo hago verde".

The Green Lady creció con su familia en Nueva Escocia, una ciudad canadiense donde todo el tiempo llueve. Allí, Sweetheart decidió que quería ser artista y empezó a utilizar el color verde como el centro de su arte cuando recibió una invitación de su padre para conocer Florida.

"Empecé a utilizar el verde cuando mi padre me invitó a visitar Florida. Fue muy emocionante para mí ir, ya que en realidad no habíamos conectado y a él no le importaba que sea una artista".

Como muestra de alegría por la invitación de su padre empezó a pintar varias cosas de verde desde hace 20 años. "A partir de ese momento, empecé añadiendo pequeños trozos de verde, porque era como un día de suerte que papá me pidió que fuera a visitarlo".

Le gusta vestir de verde por las impresiones que causa en las personas que la ven pasar. "Oh, es The Green Lady", le dicen antes de pedirle un selfie.

"Creo que la gente realmente, realmente tiene la creencia de que cuando algo te gusta es suficiente para llevarlo a cabo. Cuando uno es joven, tiende a pensar que se ve bien de negro. A medida que envejece, se da cuenta de que el color es tan divertido", dice Sweetheart. "Voy a seguir siendo verde, porque es tan positivo. Creo que cuando no lo sea, entonces voy a cambiar a mi siguiente cosa favorita."