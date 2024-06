Fundada en 1915, Locke es la primera ciudad en California construida por inmigrantes chinos, donde la mayoría de los residentes son de origen chino o descendientes de ellos. En ese entonces, los chinos no podían poseer tierras en Estados Unidos, por lo que alquilaron terrenos a George Locke.

Durante más de seis décadas, la familia Locke arrendó la tierra a los habitantes de la ciudad hasta que Clarence Chu la adquirió en 1977. Treinta años más tarde, Chu vendió el terreno al condado de Sacramento, convirtiendo oficialmente a Locke en una ciudad.

"Fue un día histórico", expresó Chu. "Nos interesamos instantáneamente por el patrimonio. Lo significativo de Locke es que somos una comunidad viva, además de un sitio histórico nacional".

A pesar de algunas mejoras menores, la ciudad ha mantenido su esencia durante el último siglo. "Bueno, cuando construyeron la ciudad, estaban apurados y con un presupuesto limitado, así que no hay cimientos", comentó Douglas Hsia, presidente de la Asociación de Gestión de Locke, quien también ofrece recorridos y ayuda a preservar la historia china de la ciudad.

Durante y después de la era de la Prohibición en la década de 1920, Locke ganó fama entre los jugadores y asistentes a fiestas. Durante décadas, las autoridades hicieron la vista gorda ante varios negocios en Locke. "Dicen que cada edificio en Locke se utilizaba como burdel, sala de juegos o fumadero de opio", afirmó Hsia.

Gracias a los barcos fluviales y nuevas carreteras, los negocios de Locke prosperaron con los viajes de políticos y empresarios de Sacramento y San Francisco.

Locke atendía a estadounidenses, pero sus residentes nunca olvidaron sus raíces chinas. La República de China incluso financió una escuela que impartía clases únicamente en chino. "Siempre existía el temor de que algún día los chinos fueran enviados de regreso a China", dijo Hsia. El miedo era real; muchos fueron deportados debido a la Ley de Exclusión China de 1882, que también les impedía poseer tierras. Hoy, Locke es un Monumento Histórico Nacional, asegurando que el legado de la comunidad china perdure para siempre. "Esto no es un decorado de Hollywood, es algo real. Todo es original", afirmó Chu.

Los asiáticos representan el 7% de la población total de Estados Unidos, es decir, 24 millones de personas. Los chinos constituyen el grupo asiático más grande del país, con una población estimada de 5,2 millones, seguidos por los indios (4,8 millones) y los filipinos (4,2 millones). Aunque son una pequeña fracción de la sociedad estadounidense, las contribuciones de los asiáticos son inmensas.

Según un estudio de 2022 titulado "Asianomics in America" por The Goldman Sachs Group, Inc., los estadounidenses de origen asiático son el grupo étnico con mayor nivel educativo en Estados Unidos, con el 55,1% de su población de 25 años o más teniendo una licenciatura o más alto. En el ámbito laboral, los asiáticos generan el 19% de todas las patentes de alto impacto y ocupan el 13% de los empleos STEM en el país.

En cuanto al sueño americano, los estadounidenses de origen asiático poseen cerca de 3 millones de empresas comerciales en Estados Unidos. Dominan la escena de I+D de alta tecnología en Silicon Valley, representando el 57% de la fuerza laboral, según Market Watch.

La comunidad contribuye significativamente al mercado laboral y al PIB del país. Entre 2003 y 2019, los asiáticos impulsaron el 22% del crecimiento del empleo en Estados Unidos y el 23% de toda la producción del sector privado, con una contribución al PIB de más de 1,5 billones de dólares en ese periodo.