En la ciudad de Shenyang, China, se ha viralizado un método que ha sorprendido —y preocupado— a médicos y usuarios por igual: el ejercicio de suspensión cervical. La técnica, que consiste en colgarse del cuello usando un arnés o una cuerda, ha ganado popularidad entre adultos mayores como supuesto alivio para los dolores cervicales y los problemas de sueño. Sin embargo, no cuenta con aval médico ni evidencia científica que respalde su eficacia.

La rutina se basa en una creencia no comprobada: que aplicar tensión en la zona del cuello ayuda a relajar los músculos, mejorar la postura y, como consecuencia, favorecer el descanso nocturno. En videos compartidos en redes sociales, es posible ver a personas literalmente suspendidas por el cuello durante varios minutos, en plazas públicas o centros comunitarios, mientras aseguran experimentar "alivio inmediato".

Pero detrás de esta práctica exótica, los especialistas lanzan una seria advertencia. La técnica no solo es ineficaz según la medicina convencional, sino que además puede resultar peligrosa. La tensión prolongada en la región cervical puede derivar en compresiones nerviosas, lesiones musculares e incluso riesgos más graves si no se realiza bajo supervisión profesional, algo que en la mayoría de los casos no sucede.

¿Qué dicen los profesionales?

Hasta el momento, no existe ninguna aprobación médica ni estudio clínico riguroso que recomiende el uso del ejercicio de suspensión cervical como tratamiento para el insomnio o el dolor de espalda. La comunidad médica insiste en que este tipo de métodos puede generar una falsa sensación de mejora inmediata, pero con consecuencias a largo plazo.

“El cuello es una zona muy delicada. Este tipo de tracción sin control puede agravar problemas existentes o generar nuevos”, explican fisioterapeutas consultados.

Alternativas más seguras y recomendadas

En lugar de recurrir a prácticas peligrosas, los expertos recomiendan abordar el dolor cervical y los problemas de sueño con métodos probados y seguros:

Estiramientos suaves: ayudan a mejorar la flexibilidad y reducir la tensión muscular.

Técnicas de relajación: como la respiración profunda, la meditación o el yoga.

Masajes terapéuticos: para aliviar puntos de dolor y mejorar la circulación.

Consulta médica: fundamental para diagnosticar correctamente el origen del dolor y tratarlo con un enfoque profesional.