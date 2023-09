Las tendencias de primavera verano 2023 representan ahora mismo lo que más nos interesa en términos estilísticos. ¿Qué prendas llevaremos estos meses? ¿Qué colores e inspiraciones serán nuestros nuevos favoritos? En líneas generales, nos encontraremos ante una temporada que no cambian demasiado. La estética dosmilera sobrevuela la esencia de la mayoría de las colecciones, con una obsesión por la desnudez, exhibida a través de las transparencias y determinadas prendas, que destaca por encima de los demás rasgos.

De la lencería al denim desgastado o los corsés, pasando por colores como el rosa o el verde agua, aquí recopilamos algunas de las pautas principales en las que debemos fijarnos hoy.

Lencería

Es la tendencia por antonomasia de la primavera verano 2023. Es decir, si tuviésemos que quedarnos por el momento solo con una de las apuestas de la próxima temporada, subrayaríamos que el salto de cama ha pasado a primera plana sobre la pasarela. En este sentido, el camisón, o el vestido de aire lencero, será el auténtico protagonista del buen tiempo: el delicado encaje, dejando entrever el cuerpo, es la máxima de firmas como Nensi Dojaka o Coperni. Si Givenchy se decanta por el satén, dejando entrever por debajo un sujetador, Paco Rabanne opta por tejidos vinílicos.

Las transparencias están presentes, con mayor o menor discrección, en Dsquared2 o nº21. Ojo, porque el slip dress no es la única prenda en auge del tocador: Antonio Marras propone pijamas satinados en los que el hombro cae estratégicamente, mientras que Christopher Kane también incluye faldas y trajes de chaqueta. La supersposición es la clave: se puede llevar sobre pantalones tipo pijama, como en Collina Strada, o sobre vestidos transparentes, como en Burberry o Bottega Veneta.

Volantes

Es uno de los detalles más habituales de los vestidos de verano, pero en la primavera verano de 2023 vuelven por todo lo alto. AZ Factory lo incorpora a lujosos estilismos de noche en los que combina lentejuelas con volantes a la altura de la cadera y con efecto descendente, como un golpe de efecto a la cintura. Si Halpern se descanta por la idea de look multicolor con volantes al cuerpo, Zimmermann los traduce en una apetecible estampado de rayas naranjas y rosas con volantes a la falda y corte tail hem, como si un vestido de flamenca se tratase. La versión más refrescante la encontramos en Proenza Schouler, que los incorpora a las mangas, en formato XL.

Corsés

Entallar la figura es un ejercicio omnipresente de esta temporada. Consecuentemente, el corsé es una de las prendas que más vemos en las colecciones. Una de las novedades de la primavera verano 2023 pasa por declinarlo en formato vaquero, como GDCS o Prabal Gurung. Delcore o Zimmermann apuestan por versiones más tradicionales (lazada incluida) en colores como el púrpura, mientras que Schiaparelli añade volumen a la altura de la cadera, como si de un verdugado se tratase. Simone Rocha opta por tamizarlo y juega también a fusionarlo con la estética lencera, de la que históricamente siempre ha formado parte.

Verde agua

Que sí, 2023 va a seguir siendo el año del ubicuo rosa tan Barbiecore. Pero más allá del fucsia y del rosa suave, el verde agua también será una de las tendencias más potentes de la próxima temporada. El rey de los colores empolvados se formula en apetecibles total looks que Max Mara explora a través de diseños tipo de baño de aire retro (gorros incluidos). Fendi también opta por esta opción, con pantalones combinados con camisetas sin mangas estampadas. En Armani la propuesta es más sutil, en un vestido palabra de honor combinado con pantalones.

Panniers

En cuanto a siluetas, sucede como en periodo de pandemia: paradójicamente, vuelven aquellos volúmenes imposibles que se alineaban con la distancia social. En 2023 no pasa tanto por salvaguardar el espacio personal de cada uno, sino de recurrir a artificios históricos. La de Dior fue una de las propuestas más reseñables, gracias a estructuras tipo verdugado que desdibujaban el cuerpo a la altura de la cadera, pero en versiones XS, como las minicrinis que popularizó en su día Vivienne Westwood. En Collina Strada han hecho de este tipo de vestidos con volumen a ambos laterales de la figura su sello de identidad: son diseños rotundos que igual se conjugan con pedrería que con delicados estampados. No hay término medio. Si Loewe o Toga se decantan por líneas arquitectónicas en estilismos de minimalistas, Balmain apuesta por lo contrario, en piezas que convierten el look en un cuadro viviente.

Denim desgastado

Podrán llevarse pantalones más anchos o más estrechos (aunque la tónica sea precisamente los patrones XL), pero hay una pauta en las tendencias de primavera verano 2023. Se lleva, y mucho, el tejido denim desgastado. Es el cariz que va mano a mano con la estética dosmilera la próxima temporada: Blumarine apuesta por superposiciones en sus looks que emulan a sirenas, mientras que Diesel opta por vaqueros de tiro bajo y tops palabra de honor. Se lleva en clave total look, en pantalones deshilachados con chaqueta oversize, con ropa interior de lentejuelas, o minifalda y sujetador, con botas altas plateadas. Otra alternativa es el traje de chaqueta, que puede encontrarse en colecciones como la de Y-Project.

Lección de anatomía

En las tendencias de primavera verano 2023 la obsesión por el cuerpo es omnipresente, y se lleva hasta sus últimas consecuencias. Ya no hablamos solo de mostrarlo literalmente a través de transparencias o prendas reducidas, sino de emularlo a través de efectos tipo trampantojo. Schiaparelli fue de las primeras casas que dibujó la figura femenina en abrigos y vestidos, al tiempo que trasladaba las manos, la boca o los ojos, a todo tipo de accesorios. Si en 2022 la atención se centraba en el pecho, de cara a 2023 el foco se desdibuja. Vivetta juega con la idea de los pezones, mientras Balmain reformula el naked dress con vestidos que estampa con desnudos de obras de arte universales. Otros son más literales: Off-white presenta chaquetas con motivos radiografiados, mientras que Christopher Kane opta por incluir dibujos anatómicos en sus prendas, como sacados de un libro de medicina.

La prenda impresindible

Herencia de los años 90, la falda vaquera larga es la prenda que arrasará esta primavera entre todas las 'trendsetters'. Alexandra Pereira y Elsa Hosk han sido las encargadas de comenzar con esta ola imparable de estilismos inspirados en la última década del siglo XX. En concreto, con la falda vaquera en clave midi o maxi.

En las pasarelas del año pasado en las que se mostraban las tendencias para esta primavera- verano firmas como Blumarine, Diesel, Givenchy o Tommy Hilfiger fueron las encargadas de diseñar este tipo de faldas más allá de su forma tradicional de estilo tubo. En el caso de Tommy Hilfiger presentó una en estilo 'evasé' con más vuelo de lo habitual.Givenchy, sin embargo, optó por un modelo de tejido desgastado, roturas y amplios bolsillos a los laterales y entre las opciones de Blumarine se encuentran varias en forma de vestido, también ceñidas al cuerpo y repletas de detalles.