Alrededor de las 14 se produjo un incendio dentro del pabellón central (Zona Azul) en la Conferencia de Cambio Climático de la ONU, la COP30, que se celebra en Belém, Brasil y que provocó la evacuación total del predio.

Se incendió uno de los televisores dentro del stand de las naciones del este de África (varios países y organizaciones tienen espacios para compartir sus novedades y culturas) y el fuego rápidamente tomó parte de la carpa de tela que recubre todo el predio.

En segundos, las llamas se propagaron y el predio se llenó de humo. Los agentes de seguridad gritaron “fuego” y la situación se descontroló: mientras personal de la cumbre corría para apagar las llamas, periodistas, funcionarios y empleados corrían a la salida de emergencia. No sonó ninguna alarma en la zona.

Se re pudrio en brasil

Se prendió fuego la conferencia de la ONU para luchar contra el cambio climático (COP30)

Me parece que no funcionó pic.twitter.com/9LdmiuMuXS — ElBuni (@therealbuni) November 20, 2025

Algunos minutos después, la organización logró evacuar a todas las personas, que quedaron en la calle a esperas de novedades.

A melhor COP30 de todas, segundo o painho @LulaOficial 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/UTeDYgNomJ — Artur Paulo (@arturpaulos) November 20, 2025

Tras la evacuación de los asistentes, ingresaron varios camiones de bomberos y ambulancias, aunque no se reportaron heridos de gravedad.

Unos 40 minutos después de iniciado el fuego, la organización de la COP30 envió un escueto correo a todos los asistentes: “El jefe de bomberos de Brasil ordenó la evacuación de todo el predio. Se están haciendo evaluaciones de seguridad en todo el lugar. Habrá novedades en algunas horas”.

Es una incógnita si las negociaciones se retomarán más tarde. Mañana es el último día que tienen los países para consensuar un documento final sobre tópicos vinculados al cambio climático y el calentamiento global.