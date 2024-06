La concentración de la Selección Argentina en Miami amaneció con una noticia que no solo generó sorpresa, sino también incertidumbre. Lionel Scaloni, el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022, fue suspendido por la Conmebol y, debido a esta sanción, no podrá estar presente en el partido de este sábado a las 21 horas de Argentina. Asimismo, Scaloni no podrá participar en la conferencia de prensa programada para este viernes por la tarde.

La sanción impuesta a Scaloni se debe a una actitud de su equipo en los partidos previos de la Copa América, donde ingresaron tarde al campo de juego en dos ocasiones, obligando a los organizadores a tomar medidas disciplinarias. Como resultado, el técnico nacido en Pujato solo podrá observar el partido desde uno de los palcos del Hard Rock Stadium. Ricardo Gareca, director técnico de Chile, recibió una sanción similar.

En el búnker argentino, la noticia generó sorpresa y molestia. Aunque son conscientes de las reglas del torneo, no esperaban una suspensión. Actualmente, están decidiendo cuál de los asistentes de Scaloni participará en la conferencia de prensa. Entre las opciones se encuentran Roberto Ayala, Walter Samuel y Pablo Aimar, quienes acompañarán a un jugador del equipo.

La sanción está amparada por el artículo 145 del Reglamento General de la Copa América 2024, elaborado por Conmebol.

Este artículo establece que si un equipo ingresa tarde al terreno de juego, ya sea al inicio o en la reanudación del partido, la asociación responsable puede ser sancionada con una advertencia en la primera infracción y con una multa en las siguientes. Además, el director técnico del equipo será considerado responsable y sancionado con una advertencia de suspensión por un partido en la primera infracción, y con una suspensión de un partido en caso de reincidencia.

La sanción de Conmebol establece:

Imponer a la Asociación del Fútbol Argentino una multa de USD 15,000 por infracción a los artículos 104 y 145 del Reglamento de la Conmebol Copa América USA 2024, conforme al artículo 27 del Código Disciplinario de la Conmebol. Este monto será deducido automáticamente del importe que la Asociación reciba por derechos de televisación, participación y/o premios. Suspender al oficial Lionel Sebastián Scaloni por un partido, por infracción al artículo 145 del Reglamento de la Conmebol Copa América USA 2024, conforme al artículo 27 del Código Disciplinario de la Conmebol. Advertir expresamente a la Asociación del Fútbol Argentino y al oficial Lionel Sebastián Scaloni que en caso de repetirse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza, se aplicará lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario de la Conmebol, y las consecuencias que de ello se deriven. Notificar y, una vez cumplido, archivar.

Un cambio significativo en esta reglamentación se realizó respecto a la edición pasada de la Copa América. En Brasil 2021, una infracción similar no implicaba suspensión para el director técnico, solo una multa económica en caso de reincidencia. En aquel entonces, Scaloni ya había sido advertido por una demora similar durante el partido contra Paraguay en la fase de grupos.

El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, había expresado su molestia por la demora del equipo argentino en salir al campo de juego en el partido ante Canadá, solicitando una sanción. Marsch mencionó a los medios que la Selección Argentina se tomó casi 21 minutos para regresar al campo tras el entretiempo, sugiriendo que revisaban videos y estrategias. “Si nosotros llegáramos tarde, seríamos multados”, afirmó Marsch, insistiendo en que Argentina debería recibir la misma sanción.

En el partido contra Chile, no hubo una solicitud similar del entrenador rival, ya que el equipo chileno también se demoró en salir al campo. Chile se demoró un minuto y 15 segundos después del tiempo reglamentario de 15 minutos, mientras que Argentina se retrasó 2 minutos y 45 segundos.