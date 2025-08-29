Armani volvió a atajar en donde más importaba y Montiel destruyó los sueños tatengues de clasificar a cuartos.

Con Tagliamonte y Mauricio "Caramelo" Martínez como figuras, Unión hizo todo para ganarlo en los 90 minutos, pero el 0-0 no perdonó. Armani volvió a atajar en donde más importaba y Montiel destruyó los sueños tatengues de clasificar a cuartos.

Se podría discutir que el equipo de Madelón -teniendo en cuenta los nombres- fue más que el de Gallardo en la mayoría del partido y por momentos el resultado parecía injusto para Unión.

Puede interesarte

El Tate se quedó sólo con el Torneo Clausura de cara a fin de año y de ello depende su estadía en la máxima categoría del fútbol argentino. El gol perdido de Palavecino sobre el final será una imagen que lamentablemente quedará en el recuerdo del club. Otra despedida difícil de la Copa Argentina para Unión.

Tagliamonte, que parecía imbatible en el tiempo regular, no apareció en los penales; mientras tanto Armani, que tuvo varios errores -algunos graves- encontró la capa de súper héroe atrás del arco, se la puso y clasificó a River a cuartos.

Repito, parece y pareció un resultado injusto para un Unión que le jugó de igual a igual al Millonario de los campeones del mundo.

El partido en Mendoza fue un mano a mano de dientes apretados. Desde el arranque se notó la marca registrada de Madelón: Unión salió a morder, a correr y a jugar con la intensidad de una final. Caramelo Martínez, de mitad de cancha, probó a Armani con un zapatazo que olía a gol de antología. Tagliamonte empezó a agigantarse ya en el primer tiempo: le sacó un cabezazo imposible a Salas y le dio seguridad a un equipo que se animaba a mirar de frente al campeón del mundo.

La segunda parte fue un catálogo de emociones encontradas. Tarragona estuvo a centímetros de gritar el primero, Pittón obligó a Armani a revolcarse y hasta Fragapane desperdició una jugada clarísima cuando el arquero de River dejó la pelota viva en el área. El Millonario respondió con un latigazo de Acuña al estilo Supercampeones y con un derechazo de Driussi que otra vez se topó con el héroe rojiblanco. El final fue una daga: Palavecino quedó solo frente al arco en tiempo adicionado y la tiró afuera. Era el gol de la clasificación.

Puede interesarte

Los penales fueron un duelo de voluntades, un choque de nervios y corazones. Caramelo abrió la serie con un disparo impecable al ángulo. Tagliamonte parecía listo para coronar su noche de figura, pero en la tanda no encontró la misma inspiración. Armani, que había tambaleado en los 90 minutos, se vistió de superhéroe atrás del arco y le detuvo los remates a Gamba y Fascendini. Montiel, con la frialdad de los elegidos, le dio el pase a River con el 4-3 definitivo.

Unión quedó eliminado, pero dejó la sensación de haber jugado uno de sus mejores partidos en mucho tiempo. Se fue de la Copa Argentina con la frente en alto, mostrando carácter y fútbol en una cancha y contra un rival que pocas veces permiten brillar. En Mendoza, el Tate escribió otra de esas páginas que duelen pero también enorgullecen.