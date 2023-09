“Vamos a presentarla a ella que no la veo hace 12 años”, presentó Marcelo Tinelli a Coki Ramírez en la noche del miércoles de Bailando 2023. Así hizo su entrada al estudio de América, la cantante cordobesa vestida íntegramente con un atuendo verde con brillos y flecos. “Hola viejito mío”, saludó Coki a Marcelo y enseguida intercambiaron palabras al oído, como solían hacer siempre.

“Yo no voy a entrar después de 12 años acá a hablar de otra persona”, dijo en relación a Milett Figueroa, que en el día martes coqueteó con el conductor en la previa antes de bailar. “Estamos solteros, disfrutemos”, le dijo después. Cuando el conductor le preguntó qué había sido de su vida en estos años la cantante disparó: “Vos ya lo sabés, le cuento a la gente”.

“Me escribiste en febrero, ¿te acordás?”, agregó enseguida y Marcelo explicó: “Sí, para que vengas al programa”. Acto seguido, Ramírez se puso a cantarle al conductor “Mi vida sin tu amor” de Cristian Castro, mientras le acariciaba la cara. Cuando finalizó la canción, se acercó a Marcelo y comentó que le veía los labios resecos. “Tenés como sequitos los labios”, destacó y le embadurnó la boca con manteca de cacao. La gente del público les pidió un piquito, y ella desafió: “Lo que la tribuna pide hay que dárselo, y más después de 12 años”. Pero Marcelo aclaró que no recordaba haberle dado besos a ninguna participante en el Bailando. Pero aunque Coki intentó dar un paso más, con el apoyo del jurado, el conductor evitó llegar a besarse en público.

“Quedate tranquilo que yo no me enojo, vos estás soltero y no sos de nadie. En la vida real te veo súper bien”, reflexionó. En tanto, Pampita Ardohain reveló que ella había tomado muchos mates con Coki en Le Parc, en la casa de Tinelli, porque ella vivía al lado. Incómodo, Marcelo dijo que se le estaba secando la garganta, ante la risa del público.

Luego Coki insistió con cantarle otra canción. En esta oportunidad fue “Volver a amar”, y mientras estaban abrazados, la cordobesa mostró su sensualidad y su potente voz. Finalmente, Coki debutó con su coreografía en la pista, y a la hora de las devoluciones Ángel de Brito aseguró que la previa fue la misma de hace doce años. “Estoy súper agradecida de volver a la pista”, dijo ella. “Yendo al baile tenés una gran coach y un mega bailarín, Tato, pero no sé si lo que eligieron esta noche fue lo mejor para Coki que no es una bailarina formada. Las caderas para el ballroom siguen soldadas como hace doce años atrás. Lo vi un poco tosco, le faltó un poco de elegancia, esto fue muy difícil. La previa hermosa, las canciones maravillosas, pero mi voto es un tres”.

Por su lado, Pampita los felicitó por la puesta tan difícil para el primer ritmo. “Coki bastante bien, hay mucha técnica a incorporar, las posiciones, los brazos, las miradas, el ballroom tiene esa cosa de conexión y de química y eso lo quiero valorar. Es verdad que las caderas quedaron ahí y eso lo tienen que seguir trabajando y también la postura, los hombros para atrás, respirar y excelente el compañero que la esperaba, en vez de recontra lucirse la acompañaba y la iba esperando. Yo veo trabajo y eso lo voy a valorar, por eso un punto extra por el ritmo difícil que eligieron”. Y su voto fue secreto.

Moria Casán la felicitó a Coki porque no tenía medias puestas y tenía unas piernas impecables. “Recorrieron la pista antes de comenzar hicieron un recorrido que nadie hace ya, como un respeto a este show. En la samba ballroom hay una cosa de parate que lleva las piernas para atrás que no parecen humanas y ahí está, me parece, el defecto de ella. Igual es bueno lo que están intentando, pero me faltó vibrar. El truco se vio medio desprolijo. El bailarín extraodinario, pero no me vibró, tengo que sentir piel de faisán, de pollo y me faltó. Lo lamento y mi puntaje para ustedes es cuatro”.

Finalmente, Marcelo Polino le dijo a la cordobesa que la veía mejor plantada que hace doce años. “Pero este año a Tinelli no lo enganchás, a Marcelo le gustó Milett”, disparó sin filtro. Les puso un cuatro y ella se despidió de Marcelo con una broma: “Nos vemos en un ratito”.