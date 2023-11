A comienzos de este año, la China Suárez y Rusherking se separaron tras varios meses juntos donde compartieron viajes, regalos de lujo y hasta canciones en común con dedicatorias de amor. Hoy, siete meses después, Eugenia anunció el lanzamiento de su próximo tema “Corazón de cartón” y casualmente tiene el mismo destinatario (su ex) pero con una letra un poco más dura.

Es que este jueves Suárez subió un adelanto de solo 15 segundos de su nuevo tema y cuando sus fanáticos escucharon la letra no tardaron en descubrir sobre quién se trataba. “Era mentira cuando me decías que era perfecta. Contigo volver, no. Vos la cagaste primero, llevaste a otra a nuestros lugares”, dice ella.

Puede interesarte

A raíz de tanto alboroto, la China tuvo que hacer un descargo para responderles a aquellas personas que interpretaron la letra como una indirecta para el músico y si bien lo negó en parte, también confirmó que en otros fragmentos de la canción pensó en él. “Era mentira cuando me decías que era perfecta”, dice la China al inicio del trailer, mismo título que Rusherking le puso a la canción que le escribió cuando eran pareja. “La canción no es dedicada a ningún ex. Claro que la frase sí”, aclaró Eugenia confirmando que el tema en general no apunta a Rusher pero que sí que se inspiró en él para la estrofa, por lo que efectivamente trata al cantante de mentiroso.

Puede interesarte

“No todas las canciones son autorreferenciales, mi relación no se terminó por una infidelidad así que no se piquen”, insistió poniendo paños fríos al asunto. Además, agregó: ”Lamento que quizás coincida con el momento que está pasando otra persona”.

Con esta última frase, la China hace hincapié en el presente de Rusherking por la supuesta situación amorosa que atraviesa, ya que el artista estuvo saliendo con la española Mar Lucas (donde casualmente los usuarios dicen que es muy parecida a la China) y de repente ese vínculo terminó y se instalaron los rumores de romance con una Tiktoker mientras lo trataron de infiel.

“Es una historia cerradísima y los que me conocen saben que nunca hablé mal de ningún ex en ningún lado”, remarcó Eugenia y concluyó: “Hay una agenda que se programa para los estrenos, se carga en las plataformas con días de anticipación. Nunca en mi vida hablé mal de un ex públicamente, ni siquiera estando triste o rota”. A pocos minutos de haber publicado estas historias haciendo su descargo, Eugenia las eliminó.

Puede interesarte

Por su parte, no bien la China sacó el trailer en su cuenta de X lo que antes era Twitter, Rusherking escribió: “Cartón lleno”, haciendo alusión a “Corazón de cartón”, el título del próximo lanzamiento de su ex, mostrándose cansado de la polémica.