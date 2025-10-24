El crimen ocurrió en el barrio Ciudad Evita de la capital provincial. Hay otra persona herida. Hasta el momento, no hay detenidos,

Un joven de 24 años fue asesinado a tiros por otro grupo de personas del mismo barrio. Todo sucedió en las calles de Ciudad Evita, al sudeste de la capital de Córdoba.

La víctima fue identificada como Cristian Luque. El hecho ocurrió el miércoles por la noche, cerca de las 21, en la manzana 73, lote 3, de la ciudad. En ese momento, un grupo de jóvenes se acercó a la vivienda donde se encontraban Luque y otros allegados. Uno de los atacantes efectuó varios disparos con un arma calibre 9 milímetros, las balas hirieron al joven en el abdomen y en uno de sus glúteos.

Las primeras reconstrucciones indican que la patota se aproximó con el objetivo de saldar viejas diferencias cuya naturaleza aún no fue esclarecida por la Policía.

Como resultado del ataque, otro joven también resultó herido de bala, aunque sus lesiones fueron menores, según la información a la que pudo acceder el medio local La Voz del Interior.

Tras consumar el ataque, los autores huyeron rápidamente. Los investigadores no lograron precisar si escaparon a pie o en motocicleta. En pocos minutos, familiares y vecinos concurrieron en auxilio del joven. De esta manera, Luque fue trasladado primero en un automóvil particular hasta el dispensario barrial y, dado al cuadro crítico que presentaba, en ambulancia al Hospital de Urgencias.

Pese a las maniobras de reanimación, falleció poco después de su ingreso. El segundo herido fue atendido y recibió el alta horas más tarde.

El crimen, investigado por el Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba, se suma a una sucesión de hechos similares ocurridos en los últimos meses.

La pesquisa formal quedó a cargo del Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba y de la fiscalía que conduce Tomás Casas.

Operativos de la fuerza recogieron casquillos de proyectiles calibre 9 milímetros en el lugar del crimen, que serán analizados en laboratorio. Además, se avanza en el rastreo y análisis de imágenes provenientes de cámaras de vigilancia situadas en la zona.

Tras el episodio, la Guardia de Infantería de la Policía de Córdoba implementó una guardia permanente en el sector. El objetivo es evitar nuevos incidentes que puedan derivarse del homicidio o la continuidad de disputas entre grupos rivales.

Hasta el momento, se sabe que Cristian Luque no contaba con antecedentes penales, salvo una infracción contravencional menor.

Las diligencias continúan bajo reserva en la fiscalía de Tomás Casas. Hasta el cierre de este informe, no se habían efectuado detenciones ni identificado a los autores materiales del crimen.