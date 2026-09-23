El crimen ocurrió en una zona rural de Copacabana, tras una discusión entre el acusado y la madre de la víctima. La causa fue caratulada como femicidio vinculado.

Un adolescente de 16 años fue asesinado de un disparo de escopeta en la cabeza en una zona rural de Copacabana, al norte de Córdoba. El principal sospechoso es su padrastro, de 31 años, quien es investigado por el crimen ocurrido en el paraje Las Higueras Viejas.

El hecho ocurrió durante la noche y, de acuerdo con las primeras informaciones, habría comenzado con una fuerte discusión entre el hombre y la madre del adolescente. Según la reconstrucción inicial que manejan los investigadores, la mujer habría salido de la casa para pedir ayuda y, en ese momento, el hombre habría atacado al joven.

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El adolescente recibió un disparo de escopeta en la cabeza y murió en el acto. Por el momento, la Justicia trabaja para reconstruir con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y cuál fue la secuencia previa al homicidio.

Tras el crimen, se desplegó un operativo de la Policía Rural y de la Departamental Ischilín. Las actuaciones están bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, que lleva adelante las primeras medidas para determinar las responsabilidades.

La causa fue caratulada como femicidio vinculado, una figura que contempla los homicidios cometidos contra personas vinculadas con una mujer en un contexto de violencia de género. En este caso, las autoridades buscan establecer las circunstancias que rodearon el ataque y determinar qué relación tuvo el crimen con la discusión que el sospechoso habría mantenido con la madre del adolescente.

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Según pudo reconstruir el equipo investigativo hasta ahora, durante la noche del lunes la mujer se encontraba en la propiedad junto con su pareja, un hombre de 35 años, y sus dos hijos.



Los primeros testimonios y datos recogidos por los pesquisas describen una situación de fuerte conflictividad dentro del grupo familiar.

Entre los elementos que comenzaron a ser analizados aparecen referencias a expresiones de contenido místico realizadas por el hombre y a un comportamiento que habría generado temor en la mujer.

“El hombre estaba atravesando un delirio místico y en ese trance comenzó a golpear a su mujer”, comentaron los pesquisas.

En determinado momento, ella decidió salir de la vivienda. Pudo escapar.

Los investigadores intentan precisar ahora qué ocurrió inmediatamente antes de esa decisión, cuánto tiempo permaneció afuera y qué personas quedaron dentro de la propiedad. Cuando regresó, encontró muerto al adolescente.

Investigación

Las primeras constataciones indicaron que el joven había sufrido un violento ataque con un objeto contundente, compatible con una maza, y posteriormente recibió un disparo de escopeta en la cabeza.

Será la autopsia que ya solicitó Cepede la que deberá establecer con precisión la mecánica de las lesiones, su secuencia y cuál fue finalmente la causa de muerte.

Esos datos serán centrales para contrastar las distintas versiones que comenzaron a incorporarse al expediente.

La investigación también deberá reconstruir el contexto previo y determinar si existían episodios anteriores de violencia dentro de la vivienda.

Una escena aislada y casi sin testigos

Uno de los principales obstáculos para los investigadores es el lugar en el que ocurrió el crimen.

Higueras Viejas es un paraje rural situado en la zona de Copacabana, a unos 45 kilómetros al sur de Deán Funes. “Es un paraje despoblado del norte provincial”, describen fuentes policiales.