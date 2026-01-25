Las imágenes fueron compartidas en redes y generaron polémica. Por el momento se desconoce si las autoridades locales lograron identificar al conductor imprudente.

Un conductor capturó el momento en el que un motociclista realizaba una peligrosa maniobra en plena ruta: manejaba acostado y a alta velocidad. El video generó polémica.

El insólito episodio ocurrió este sábado por la tarde sobre la ruta 19, entre Colonia Marina y Devoto, en la provincia de Córdoba.

La secuencia quedó registrada por un conductor que circulaba detrás del motociclista: en la filmación se puede observar como el hombre manejaba acostado sobre el asiento e iba con una sola mano mientras avanzaba a alta velocidad.

Sumado a ello, en la grabación se puede ver también a un utilitario que venía por la misma vía y tuvo que esquivarlo para evitar un accidente.

De acuerdo al relato de la persona que grabó la escena, no se trata de un hecho aislado y este tipo de situaciones se repiten “constantemente” en ese tramo de la ruta, lo que genera preocupación entre quienes transitan habitualmente por la zona.

Por el momento se desconoce si las autoridades locales lograron identificar al conductor imprudente y si tomaron medidas al respecto.

Hace apenas una semana, otros dos hombres fueron grabados manejando acostados sobre la moto en una ruta de Córdoba. La escena fue capturada desde un auto que circulaba en la misma dirección, cuyos ocupantes indignados decidieron registrar para luego denunciar.

Todo pasó en la autovía que une Córdoba con Jesús María, el destino en el que se está desarrollando el popular Festival Nacional de Doma y Folklore que convoca a miles de visitantes cada verano.

En las imágenes se observa a dos motociclistas circulando a toda velocidad por el camino. Después de pasar a un auto y a un camión, uno de los conductores dio un pequeño salto, extendió sus piernas hacia atrás y quedó acostado boca abajo sobre la moto.

El conductor manejó en esa posición durante varios segundos, incluso atravesando algunas curvas de la ruta. Además, llevó una de sus manos hacia atrás, lo que convirtió a la maniobra en aún más arriesgada.

“Está sin casco, haciendo una maniobra peligrosa, poniendo en riesgo a toda la ciudadanía y a él mismo”, se escucha decir a la mujer que grabó el video, completamente indignada con la situación.

El imprudente accionar ocurrió en una época en la que la ruta se encuentra más transitada que de costumbre, debido a que se está llevando a cabo el festival de Jesús María. La mujer envió las imágenes al portal cordobés