Los restos humanos hallados en la provincia de Córdoba los días 16 y 24 de noviembre corresponden a una mujer de 26 años.

De acuerdo a la información publicada en el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal local y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los huesos encontrados en una bolsa por un perro y los otros restos descubiertos en un canal corresponden a la víctima, motivo por el que se investiga al presunto autor del crimen.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Dos Turno Seis, a cargo de Maria Eugenia Pérez Moreno, indicó que los familiares de la damnificada “ya habían sido notificados de la identificación".

El episodio tuvo lugar en la zona de Alejandro Danel al 4800, donde los efectivos que trabajaban en el área localizaron una bolsa de consorcio que contenía extremidades humanas, arrojada en un cañadón utilizado como basural.

Puede interesarte

En el operativo actuaron integrantes de la Brigada de Investigaciones, Policía Judicial, División Canes y DUAR, quienes realizaban tareas de rastrillaje programadas en el sector.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad de los alrededores para intentar reconstruir el recorrido de las bolsas y establecer quién las descartó en ese sector.