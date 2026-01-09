Una mujer fue víctima de un violento robo esta mañana en Córdoba. Dos hombres la tomaron de sorpresa, le taparon la boca y le robaron la cartera mientras la arrastraban por el piso.

El episodio fue registrado por las cámaras de seguridad de una casa ubicada en la calle Del Escondido, en el barrio Guiñazú.

Según informó El Doce, el violento asalto ocurrió a las 08:30, a plena luz del día. La víctima iba caminando por la vereda, cuando fue abordada desde atrás por dos hombres encapuchados.

Las imágenes muestran el instante en el que uno de los delincuentes se acerca con sigilo para agarrar a la mujer y taparle la boca. Al mismo tiempo, el otro ladrón se suma a la secuencia e intenta sacarle la cartera.

🚨 BRUTAL EPISODIO



📍 El hecho se produjo por la mañana de este jueves en barrio Guiñazú, sobre calle Del Escondido.



📍 El hecho se produjo por la mañana de este jueves en barrio Guiñazú, sobre calle Del Escondido.

Atravesada por la desesperación, la víctima empezó a forcejear para evitar que le robaran. “¡Policía!“, gritó un par de veces.

Ante el pedido de auxilio, uno de los ladrones huyó, mientras que el otro siguió peleando con la mujer. La tiró al piso, que estaba mojado por la lluvia, y se abalanzó sobre ella mientras intentaba arrebatarle las cosas.

El otro delincuente volvió a la escena y empezó a arrastrar a la mujer por el suelo. Finalmente, se llevaron el bolso y huyeron. La víctima, resignada, se levantó y siguió caminando.