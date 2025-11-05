“Jony-10”, el jefe de una banda de delincuentes cuya especialidad son los escruches y robo con inhibidores, se encuentra preso en la ciudad de Santa Fe a la espera de audiencia imputativa, luego de que lo atraparan en Córdoba.

Jonatan E. Brizuela, alias “Jony-10”, fue capturado el 29 de octubre último, en la vía pública de la provincia de Córdoba, e identificado como líder de la organización criminal, quien contaba con pedido de captura nacional e internacional.

Posteriormente, y con los recaudos legales del caso, fue extraditado a la ciudad de Santa Fe este martes por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) santafesina; y quedó alojado en la Seccional 7º de la URI, a disposición de la fiscal María Laura Urquiza, quien lo llevará a audiencia imputativa el próximo viernes por delitos contra la propiedad reiterados.

Trece robos en 2024

Fue a partir de las tareas de la Sección Inteligencia Táctica de la Policía de Investigaciones Región I que se logró el esclarecimiento de al menos trece robos cometidos entre los meses de octubre y diciembre de 2024, y la desarticulación de dicha organización criminal, con participación de personas provenientes de distintas provincias.

La investigación se inició en octubre de 2024, a raíz de un pedido de colaboración formulado por el fiscal Eric Fernández, en el marco de una causa por abuso de arma de fuego.

De las primeras diligencias surgió como presunto autor del delito un hombre identificado como L.R.N., lo que derivó en una línea de trabajo que permitió descubrir la existencia de una organización delictiva dedicada a cometer robos en viviendas particulares bajo la modalidad de “escruche”.

Abrían camionetas

Mediante análisis de registros fílmicos, tareas de campo y seguimiento en redes sociales, el personal de inteligencia determinó que los investigados integraban una banda organizada que seleccionaba a sus víctimas, les robaban las llaves y documentación de sus vehículos (en su mayoría Toyota Hilux), para luego ingresar a los domicilios y sustraer efectos de valor.

“Jony-10” podría ser imputado este viernes en tribunales. Foto: Prensa PDI

Cabe recordar que durante los meses de noviembre y diciembre de 2024, se efectuaron múltiples allanamientos y procedimientos simultáneos en diferentes puntos de la ciudad de Santa Fe, logrando la detención de doce (12) personas, y el secuestro de abundante material probatorio.

Asimismo, se mantuvo coordinación con la Policía de Investigaciones de Mendoza, confirmándose la detención de cuatro integrantes oriundos de Córdoba, quienes fueron posteriormente imputados en los tribunales de Santa Fe.