Un motociclista que atropelló a una jubilada de 80 años en la provincia de Córdoba fue detenido tras varios días de búsqueda. La mujer debió ser hospitalizada, pero se encuentra en buen estado de salud.

El hecho se produjo el viernes 12 de septiembre sobre la avenida del Libertador, en Alta Gracia, cuando la víctima cruzó por la mitad de la calle y fue embestida por una moto, cuyo conductor no venía a alta velocidad, pero provocó que la jubilada se caiga sobre el asfalto.

El motociclista no frenó ni auxilió a la mujer, quien quedó tendida mal herida sobre la avenida, a la vista de algunos testigos, los cuales después la auxiliaron.

Después de varios días de búsqueda, la Policía provincial informó que se llevó a cabo un allanamiento en una vivienda que culminó con la detención de un hombre de 33 años.

Según destacaron, durante el operativo se secuestró la moto en que se conducía y un celular.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Brigada Civil de Investigaciones de la Departamental Santa María.

El hecho quedó por las cámaras de seguridad de un comercio, lo que ayudó a la investigación para detener al acusado.