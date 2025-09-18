Video
Córdoba: dos hombres golpearon a un limpiavidrios hasta dejarlo inconsciente
El violento episodio ocurrió en la esquina de las calles Cañada y La Rioja de la ciudad.
Un vecino capturó la feroz secuencia. Los testigos aseguraron que los agresores bajaron de un auto y comenzaron a golpearlo tras una discusión.
Dos hombres se bajaron de un auto, atacaron brutalmente a un limpiavidrios y lo dejaron inconsciente en la calle. La salvaje secuencia quedó registrada por un vecino del lugar.
Todo sucedió este domingo al mediodía en la esquina de las calles Cañada y La Rioja, en la provincia de Córdoba. La filmación muestra en un primer momento al joven acomodando sus cosas hasta que aparecieron en escena los dos sospechosos.
En ese contexto, los agresores, casi sin mediar palabra, lo tiraron al suelo y comenzaron a atacarlo con trompadas y patadas en la cabeza. Inclusive lo arrastraron varios metros hasta dejarlo tendido en la esquina.
El limpiavidrios terminó inconsciente sobre el cordón de la vereda y los atacantes escaparon poco después, todo ante la mirada de varios testigos. La secuencia enseguida se difundió a través de las redes sociales y generó conmoción en la zona.
Según informó la Policía, el agredido sufrió traumatismos varios y un corte superficial en la pierna derecha, pero está fuera de peligro. No radicó denuncia ante las autoridades.
En paralelo a lo informado por los efectivos, trascendieron otras versiones: hubo varios testigos que señalaron que los agresores se bajaron de un auto luego de que el limpiavidrios golpeara el vehículo en el que circulaban y todo terminó en la violenta reacción.