Un trágico episodio conmocionó a Córdoba luego de que una mujer de 39 años y su hijo de 6 fueran encontrados sin vida en el río Cosquín. Según trascendió, ambos se encontraban a la altura del balneario La Pasarela, en Villa Caeiro, localidad de Santa María de Punilla.

Las víctimas fueron identificadas como Noelia Rocío Sánchez y Benicio Sánchez, quienes eran oriundos de Roldán, Santa Fe. Ambos habían viajado a las sierras de Córdoba para pasar unos días en la vivienda de unos familiares.

El primer cuerpo en ser hallado fue el de Sánchez, cuando las autoridades lo rescataron del agua el viernes cerca de las 15:30 horas. Entre sus pertenencias, los investigadores habían encontrado objetos y documentación que correspondían a su hijo, por lo que se inició un operativo para dar con el paradero del niño.

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De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, la búsqueda estuvo a cargo de la Policía de Córdoba y los equipos de rescate. Tras varias horas de rastrillajes en el río, Benicio fue encontrado muerto el sábado alrededor de las 09:30.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la mujer murió por asfixia por inmersión. En tanto, todavía se aguardan los resultados de los estudios forenses realizados al menor para establecer la causa de su muerte.

De este modo, las circunstancias en las que ambos terminaron en el curso de agua permanecen bajo investigación. La causa está a cargo de la Fiscalía de Fuero Múltiple Nº 2 de Cosquín, encabezada por la fiscal Silvana Pen.

Una madre que le había donado un riñón a su hijo murió junto al joven en un choque frontal ocurrido en la ruta provincial 39, cerca de Rosario del Tala, Entre Ríos. Todo ocurrió el pasado 13 de octubre, cuando ambos viajaban hacia Paraná para asistir a un control médico cuando la camioneta municipal en la que se trasladaban impactó contra un camión.

Las víctimas fueron identificadas como Franco Díaz, de 21 años, y su madre, Jachy Arriola, de 53, quienes residían en la localidad de Urdinarrain. En el siniestro también murió Leandro Perovich, de 35 años, quien fue identificado como chofer de la Municipalidad de Urdinarrain y responsable del traslado.

El choque ocurrió cerca de las 04:50 horas, a la altura del kilómetro 56 de la ruta, frente al acceso al Jockey Club de Rosario del Tala. La hipótesis inicial indicó que el camionero habría embestido a un caballo que se encontraba sobre la calzada, perdió el control del vehículo e invadió el carril contrario.

Según confirmaron, Franco padecía insuficiencia renal crónica y durante más de dos años realizó diálisis tres veces por semana en Gualeguaychú. De hecho, su madre fue donante en el trasplante que recibió el 27 de noviembre de 2024 en Paraná.

“Enseguida dije que sí. Cuando nos dijeron que podía ser un donante vivo, un familiar, dije yo enseguida. No lo dudé ni un minuto”, había expresado la mujer en declaraciones a Nueve Noticias antes de la intervención.

Tras la intervención, el joven debía continuar con los controles periódicos. De hecho, ese fue el motivo detrás del viaje que realizaban hacia la capital enterriana el día del accidente.

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Mientras que los tres pasajeros de la camioneta Berlingo, el conductor del camión fue rescatado de la cabina y trasladado al hospital de Rosario del Tala, donde quedó internado fuera de peligro.

La investigación está a cargo de la fiscal Laila Taleb, mientras buscan determinar las circunstancias del choque y establecer quién era el propietario del caballo. Además, se había ordenado que el camionero quedara demorado por el hecho.

La noticia sacudió a Urdinarrain pocas horas después del accidente. La Municipalidad emitió un comunicado oficial en el que expresó su pesar y anunció el cierre de sus dependencias por duelo. “En este doloroso momento, acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos de las personas involucradas en el hecho, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias”, expresaron.