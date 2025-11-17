Efectivos policiales acudieron a un domicilio ubicado en calle Andalucía al 3100, en barrio General Urquiza de la capital cordobesa, tras el descubrimiento aparentemente de restos humanos.

Según relató la propietaria de la vivienda, su perro trasladó a su casa una bolsa con residuos, entre ellos la parte de una pierna que aún no está definida si se trataría de restos humanos.

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía del Distrito 2, Turno 6, a cargo de Eugenia Pérez Moreno, quien ordenó las primeras actuaciones investigativas para determinar el origen del hallazgo.