Encontraron restos de un supuesto cráneo humano este lunes por la tarde en Villa Las Rosas. El hallazgo fue en un canal de riego sobre un camino privado del paraje Las Chacras cuando un hombre realizaba tareas de mantenimiento.

La Policía Científica se hizo presente en el lugar y resguardó las pruebas para su análisis. El caso quedó a cargo de la Dra. Lucrecia, de Fiscalía de Primera Nominación.

Según informaron fuentes policiales, se presume que se trata de un hallazgo de vieja data. Sin embargo, se deberá esperar los resultados de la investigación forense.

Por ahora no se difundieron más precisiones, aunque se esperan los peritajes que podrían determinar el origen y la antigüedad de los restos.