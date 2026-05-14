Guadalupe está en coma farmacológico tras haber sido embestida por un auto en barrio Guiñazú. El conductor que manejaba el auto fue imputado, pero sigue en libertad.

Una nena de 12 años está grave después de haber sido atropellada por un auto cuando salía de la escuela en el barrio Guiñazú, en la ciudad de Córdoba. El impactante accidente quedó registrado por una cámara de seguridad.

El accidente ocurrió el lunes, cuando Guadalupe intentó cruzar la avenida Juan B. Justo y fue embestida por un Fiat Cronos. La adolescente permanece internada en coma farmacológico en el Hospital Infantil, tras ser operada de urgencia por un coágulo en el cerebro.

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La mamá de Guadalupe, Ivana Díaz, contó que recibió llamadas perdidas de la preceptora y, minutos después, el padre de la nena la alertó sobre el hecho. “Hay que esperar las 72 horas. La operaron de la cabeza porque tenía un coágulo en el cerebro, entonces para sacar esa presión la tuvieron que operar de urgencia”, relató Ivana.

Según explicó, Guadalupe estaba con sus compañeros al momento del choque. “Ella tocó el botón del semáforo y cruzó en rojo, eso me dijeron. Los compañeritos demoraron en cruzar”, detalló.

Ivana llegó al lugar y encontró a su hija tirada en el suelo, ya inconsciente. “Estamos esperando que pasen las 72 horas y no empeore. Son horas muy difíciles, hay que esperar y dejarla en manos de Dios. Me dijeron que esto es para largo y que no quede ninguna secuela. Ahora es importante que salga con vida, que su vida todavía corre riesgo”, sostuvo la mamá.

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El papá de Guadalupe también habló sobre el difícil momento que atraviesan. “Estamos con la cadena de oración. Cuando me llamaron me tomó por sorpresa, me dio un ataque de nervios”, relató.

Por ahora, la principal preocupación de la familia es que la adolescente sobreviva. “Lo que más me importa es que salga con vida. Al colegio no va a ir más”, aseguró Ivana, y describió a su hija como “una chica alegre, que le gusta cantar y bailar”.

El conductor del auto tiene 51 años y fue imputado por lesiones culposas agravadas por uso de automotor. Sin embargo, permanece en libertad mientras avanza la investigación.

Una primera pericia de alcoholemia le dio resultado negativo. Ahora se espera el resultado del análisis de drogas para completar los estudios solicitados.