El hombre intentó defenderse de los ladrones con una mano, mientras que con la otra protegía a su hija.

Un hombre fue sorprendido por delincuentes que lo asaltaron mientras compraba con su bebé en brazos en un almacén de Córdoba.

El hecho ocurrió cerca de las 19.30 a pocos metros de la esquina de Congreso y Gobernación del barrio El Libertador, ubicado en la zona sur de la ciudad y quedó registrado en un impactante video.

En las imágenes capturadas por una cámara de seguridad instalada en el comercio, se observa el momento en el que la víctima compraba a través de una ventanilla.

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Llevaba a su hija en sus brazos cuando tres delincuentes encapuchados lo sorprendieron por detrás e intentaron quitarle sus pertenencias.

El hombre quiso resistirse al robo y se defendió como pudo, con una sola mano, mientras que con la otra protegía a su bebé. La secuencia duró unos pocos segundos, pero fue desesperante.

🚨 Cacos salvajes le robaron a un padre que tenía a su pequeña bebé encima.



▶️ Hay que bukelizar todo el país. pic.twitter.com/H2l15U9zsx — Rocky Mileista🐍 (@BalboaMilei) April 28, 2026

Desde adentro del local, la vendedora advirtió lo que estaba pasando e intervino de inmediato a través de la ventanilla con gritos y manotazos: “¡Tiene a una bebé!”, les dijo a los ladrones, pero nada los detuvo.

Cuando lograron sacarle sus objetos de valor, se dieron a la fuga. La vendedora y otra trabajadora del lugar abrieron la puerta para asistirlos y, sobre el final del video, solo se escuchan los gritos del llanto de la menor.

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Los vecinos del barrio no quisieron hablar a cámara por temor a represalias, pero contaron a eltrece que no se trató de un hecho aislado.

Por el contrario, aseguraron que sufren episodios de inseguridad con frecuencia en la zona y exigieron mayor presencia policial para combatir el crimen.