Un macabro hallazgo conmocionó este domingo a la ciudad de Córdoba. Empleados de limpieza de la empresa Córdoba Coata encontraron un feto dentro del baño de un micro de larga distancia, mientras realizaban las tareas de mantenimiento luego de un viaje por la provincia.

El descubrimiento se produjo minutos después de las 8 de la mañana, en un depósito ubicado sobre calle Vélez Sarsfield al 6667, en barrio Virgen de Fátima. Allí las unidades suelen quedar estacionadas tras los recorridos para ser limpiadas y revisadas antes de volver a circular.

Según confirmaron fuentes policiales, el feto medía alrededor de 15 centímetros y fue hallado en el inodoro del baño por uno de los operarios encargados de la limpieza. De inmediato se dio aviso a la Policía de Córdoba, que intervino junto a personal de Policía Científica y la Fiscalía de turno.

La investigación

De acuerdo con la información oficial, el micro había realizado un trayecto de unas cuatro horas desde la localidad de Arias, en el departamento Marcos Juárez, hasta la capital provincial.

Las autoridades trabajan ahora para identificar a la persona responsable de arrojar el feto en el baño. Para ello, los investigadores revisan la lista de pasajeros y analizan las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas tanto en la terminal de Arias como en la de Córdoba.

Fuentes del caso no descartan ninguna hipótesis y esperan los resultados de las pericias forenses para determinar el tiempo de gestación y las circunstancias del hecho.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4, Turno 6, que ordenó las primeras medidas de investigación y el secuestro de la unidad para su inspección.

Repercusiones y conmoción

El hallazgo generó profunda conmoción entre los empleados de la empresa y los vecinos de la zona. “Fue algo muy fuerte. Nadie podía creer lo que veíamos”, relató uno de los trabajadores que participó del operativo de limpieza.

En tanto, el micro permanece retenido para peritajes, mientras la Justicia intenta reconstruir el recorrido, los horarios y los movimientos dentro de la unidad.